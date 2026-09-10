Afrique: Sciences et technologies spatiales - Le Sénégal prend part au premier sommet de Paris

Le Sénégal participe au premier « Sommet international sur l'espace », organisé les 9 et 10 septembre 2026, au Grand Palais à Paris. La délégation Sénégalaise est conduite par le Directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales (ASES), Maram Kairé.

Ce rendez-vous international qui réunit 120 délégations étrangères et environ 2 000 participants s'articule autour de la sécurité spatiale, de la compétitivité économique, d'une gouvernance responsable et de l'exploration.

Selon un communiqué conjoint de l'ASES et de l'Ambassade de France à Dakar, « l'invitation faite à l'État du Sénégal consacre la trajectoire remarquable parcourue en à peine trois ans, dans le domaine spatial ».

Conscientes des enjeux stratégiques liés à la promotion de la science et de l'innovation, notamment dans le domaine de la recherche spatiale, les autorités sénégalaises ont franchi une étape historique en 2024, avec la mise en orbite de GaindéSat-1A, le premier satellite du Sénégal. Lancé le 16 août, de cette même année, depuis la base de Vandenberg, en Californie, ce microsatellite a été conçu et fabriqué par des ingénieurs et techniciens sénégalais.

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En 2025, une caravane de l'espace est initiée. Elle s'est déroulée du 6 avril au 13 mai 2025, à travers un tour du Sénégal, avec 25 étapes et 65 caravaniers. L'objectif est clairement de sensibiliser les citoyens aux enjeux des données satellitaires et de la géomatique.

Le lancement officiel de cette caravane s'est tenu au Grand Théâtre, en présence du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. La caravane s'était clôturée par un symposium international sur les sciences spatiales, marquant ainsi une étape décisive dans la promotion des sciences et technologies spatiales au Sénégal.