Alliance inédite entre le Groupe de la Banque africaine de développement et le Forum des Caisses de dépôt pour mobiliser davantage de financements de long terme

Le Groupe de la Banque africaine de développement et les membres africains du Forum des caisses de dépôt (FCD) ont décidé de renforcer leur coopération afin de mobiliser davantage de financements de long terme au service du développement durable de l'Afrique. À travers cette alliance stratégique, ils entendent soutenir l'investissement productif, renforcer la résilience économique du continent et contribuer à une croissance plus inclusive.

Reconnaissant l'importance de la coopération, de la coordination et du partage d'expériences entre institutions économiques et financières, les deux entités entendent contribuer à des réponses collectives et concertées face aux incertitudes géopolitiques et économiques, aux bouleversements climatiques, à la vulnérabilité face aux chocs mondiaux, à la dépendance aux marchés extérieurs ainsi qu'aux fractures économiques et sociales.

Cette coopération s'inscrit dans un cadre structuré et évolutif, respectueux de la diversité institutionnelle des partenaires et de la complémentarité de leurs missions. Elle vise à orienter les efforts conjoints vers des secteurs porteurs et des activités conformes aux mandats respectifs des institutions concernées.

Cette alliance renforcée s'appuiera sur les complémentarités entre le Groupe de la Banque africaine de développement et les membres africains du FCD afin de faciliter la mobilisation de ressources de long terme, soutenir l'investissement productif et promouvoir des solutions de financement adaptées aux priorités de développement du continent.

« Dans un contexte marqué par l'incertitude économique mondiale et la nécessité de mobiliser davantage de ressources pour le développement, aucune institution ne peut agir seule. En renforçant notre coopération avec les membres africains du Forum des caisses de dépôt, nous créons les conditions d'une mobilisation plus efficace des financements de long terme au service de la transformation économique de l'Afrique, de la création d'emplois et de la résilience de nos économies. », a déclaré Ahmed Attout, directeur du département du Développement du secteur financier de la Banque africaine de développement.

La directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, Maryse Lokossou, également présidente en exercice du Forum des caisses de dépôt, a mis en avant le rôle stratégique des caisses de dépôt dans le financement du développement durable et la valeur ajoutée de ce partenariat avec le Groupe de la Banque Africaine :

« Les caisses de dépôt africaines disposent d'une capacité unique à mobiliser une épargne de long terme au service du développement national. En unissant nos expertises et nos capacités d'investissement avec celles du Groupe de la Banque africaine de développement, nous voulons accélérer le financement de projets à fort impact économique et social et contribuer à bâtir des économies africaines plus résilientes et plus inclusives », a souligné Mme Lokossou.

Les deux partenaires ambitionnent d'approfondir leur coopération dans plusieurs domaines prioritaires afin d'accroître l'impact de leurs interventions. Leurs actions communes porteront notamment sur le cofinancement de projets et d'opérations conjointes, la mobilisation de ressources à grande échelle, ainsi que le développement de véhicules et de plateformes d'investissement destinés à soutenir l'investissement productif, l'entrepreneuriat et la création d'emplois.

La coopération sera également renforcée en matière de partage des connaissances, de développement des capacités institutionnelles et de promotion de solutions visant à consolider la résilience des économies africaines face aux chocs économiques, financiers, climatiques et externes. Cette approche contribuera à appuyer des investissements et des cadres de coopération alignés sur les priorités nationales et régionales.

Ce partenariat stratégique constitue un cadre de coopération fondé sur un engagement partagé en faveur du développement durable et inclusif du continent africain.

Les signataires s'engagent en faveur d'un système financier africain inclusif et prévisible dans le cadre de la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement et réaffirment leur détermination à bâtir un partenariat solide, structurant et orienté vers l'impact, reposant sur la confiance mutuelle, le partage d'expertise et la mobilisation des ressources au service des pays et des populations africaines.

À propos du Forum des caisses de dépôt

Le Forum des caisses de dépôt (FCD) est une plateforme d'échanges et de dialogue entre institutions financières publiques chargées de collecter, de gérer et d'utiliser l'épargne ou toute forme de ressources publiques de long terme, au service d'un développement économique et social, respectueux de l'environnement.

À propos du Groupe de la Banque africaine de développement

Le Groupe de la Banque africaine de développement est la principale institution de financement du développement en Afrique. Il est composé de trois entités distinctes : la Banque africaine de développement, le Fonds africain de développement et le Fonds spécial du Nigeria. Présent dans 44 pays africains et disposant d'un bureau extérieur au Japon, le Groupe de la Banque contribue au développement économique et au progrès social des 54 pays membres régionaux. Pour plus d'informations : www.afdb.org.