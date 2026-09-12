Afrique: JOJ Dakar 2026 – La flamme olympique arrive à Dakar, le continent entre dans l'histoire

Ce matin, devant le Palais, j'ai reçu la Flamme olympique des mains de Monsieur Mamadou Diagna Ndiaye, Président du Comité national olympique et sportif sénégalais, en présence de Madame Kirsty Coventry, Présidente du Comité international olympique. Pour la première fois de son histoire, elle brûle sur le sol africain pour des Jeux organisés en Afrique.

Dakar a vécu un moment historique ce samedi 12 septembre. Pour la première fois en plus d'un siècle d'histoire olympique, la flamme des Jeux a été accueillie sur le sol africain. Au Palais de la République, le président Bassirou Diomaye Faye a reçu ce symbole universel de l'Olympisme, donnant le coup d'envoi symbolique de la dernière ligne droite vers les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

DAKAR — L'Afrique tient sa flamme

À quelques semaines de l'ouverture des JOJ Dakar 2026, le Sénégal vient de franchir une étape hautement symbolique. La flamme olympique est arrivée dans la capitale sénégalaise, consacrant un moment inédit pour le continent.

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Jamais, en plus de 100 ans d'histoire olympique, l'Afrique n'avait accueilli la flamme avant d'abriter des Jeux olympiques. Le Sénégal devient ainsi le premier pays africain à recevoir cet honneur, avant les JOJ prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Pour l'occasion, l'avenue de la République a refusé du monde. Des centaines de personnes se sont rassemblées aux abords du Palais présidentiel pour assister à la cérémonie et partager ce moment historique.

Aux côtés du chef de l'État figuraient notamment la présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, le président du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ), Mamadou Diagna Ndiaye, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, élus territoriaux et représentants du mouvement sportif.

« Le monde nous a fait confiance »

Face à la jeunesse sénégalaise et africaine, Bassirou Diomaye Faye a placé la responsabilité et la fierté continentale au cœur de son message.

« Le monde nous a fait confiance. Il nous a confié ce qu'aucun pays africain n'a reçu en plus de 100 ans », a déclaré le président de la République.

Le chef de l'État a appelé les jeunes à faire de Dakar 2026 une vitrine de l'énergie, de l'hospitalité, de la créativité et de la solidarité africaines.

Plus de 2 700 jeunes athlètes venus de plus de 200 pays sont attendus au Sénégal. Pour Bassirou Diomaye Faye, leur passage devra laisser l'image d'un pays mobilisé, porté par sa jeunesse et fidèle à sa légendaire « teranga ».

Mais l'enjeu dépasse largement les podiums et les médailles.

Le président a insisté sur l'héritage que devront laisser ces Jeux : de nouvelles compétences, des capacités organisationnelles renforcées et une jeunesse davantage engagée autour des valeurs de l'Olympisme.

De la République à la Place du Souvenir

Après le Palais de la République, la célébration s'est déplacée à la Place du Souvenir africain, transformée pour l'occasion en scène populaire.

Accompagnée de 100 Linguères, la flamme a été présentée au public avant d'être notamment portée par Mame Maty Mbengue, ancienne internationale sénégalaise de basketball et figure emblématique du sport national.

Musique, danse et ferveur populaire ont rythmé la soirée. Viviane Chidid, Carlou D et Mia Guissé ont notamment participé aux festivités, donnant à l'événement des airs de grande célébration nationale.

14 régions, une seule flamme - L'aventure ne fait que commencer

Du 14 au 31 octobre, la flamme olympique parcourra les 14 régions du Sénégal, avec l'ambition de faire des JOJ Dakar 2026 bien plus qu'un événement organisé dans la capitale : une célébration portée par tout un pays.

À chaque étape, elle devra transmettre le même message : unité, jeunesse, fierté et engagement.

Le compte à rebours est désormais lancé

Dans quelques semaines, Dakar accueillera le monde. Et pour la première fois, l'Afrique ne sera pas seulement spectatrice de l'histoire olympique : elle en sera l'un des principaux acteurs.