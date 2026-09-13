Sénégal: La flamme des JOJ Dakar 2026 accueillie à Dakar - Les femmes au cœur d'un moment historique

Dakar a vécu, samedi 12 septembre, un moment inédit dans l'histoire olympique.

Pour la première fois, une flamme olympique destinée à des Jeux organisés sur le continent africain a été accueillie au Sénégal, à quelques semaines de l'ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

À la Place du Souvenir africain, sur la Corniche de Dakar, responsables politiques et sportifs, athlètes et citoyens se sont réunis pour célébrer l'arrivée de la flamme, symbole d'une échéance qui dépasse les frontières sénégalaises : Dakar 2026 sera le premier événement olympique organisé en Afrique.

Allumée jeudi 10 septembre au stade panathénaïque d'Athènes, selon le rituel olympique utilisant les rayons du soleil concentrés par un miroir parabolique, la flamme a rejoint le Sénégal deux jours plus tard.

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Elle a été remise au président Bassirou Diomaye Faye par Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité national olympique et sportif sénégalais, en présence notamment de Kirsty Coventry, présidente du Comité international olympique.

Les « Linguères » en première ligne

Mais l'image forte de la journée est venue des femmes.

Une centaine de Sénégalaises de différentes générations ont participé à la « Marche des Linguères », portant la flamme sur plus d'un kilomètre jusqu'au lieu de la cérémonie. Étudiantes, intellectuelles, sportives, entrepreneures, artistes et militantes avaient été choisies pour représenter la diversité des parcours et des engagements féminins dans le pays.

Mamadou Diagna Ndiaye les a présentées comme les « 100 visages du Sénégal » et les « gardiennes de nos traditions ».

Le choix du terme « Linguères », titre historiquement associé aux femmes de pouvoir et d'influence dans les anciens royaumes sénégalais, donnait à la marche une portée particulière : celle de relier l'héritage du pays à une nouvelle génération appelée à prendre part à un événement mondial.

Au terme du parcours, l'ancienne capitaine de l'équipe nationale féminine de basketball, Mame Maty Mbengue, a allumé la vasque, concluant une séquence largement placée sous le signe du leadership féminin.

Une fierté sénégalaise, mais aussi africaine

Dans la foule, l'enthousiasme était manifeste.

Sarah Cissé, journaliste et présentatrice à TFM, a confié sa fierté ressentie en voyant des femmes se transmettre la flamme tout au long du parcours. Emportées par l'ambiance et la portée symbolique du moment, a-t-elle expliqué, les participantes n'ont presque pas vu le temps passer.

Pour elle, cette fierté dépasse le Sénégal. Elle est aussi africaine : pour la première fois, le continent s'apprête à accueillir un événement olympique.

Cette dimension panafricaine accompagne Dakar 2026 depuis sa désignation. Au-delà des compétitions sportives, les Jeux représentent pour le Sénégal l'occasion de mettre en avant sa jeunesse, sa culture et sa capacité à accueillir un rendez-vous international de cette ampleur.

La flamme doit désormais poursuivre son parcours au Sénégal. Après son séjour à Dakar, elle traversera les 14 régions du pays au fil de plus de 30 étapes, sous le slogan « Pass the Energy », avant de regagner la capitale à l'approche de l'ouverture des Jeux.

Lorsque les JOJ Dakar 2026 débuteront le 31 octobre, le Sénégal ne sera pas seulement le pays hôte. Il ouvrira une nouvelle page de l'histoire olympique : celle des premiers Jeux organisés sur le continent africain.