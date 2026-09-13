Afrique de l'Est: L'Éthiopie réaffirme sa volonté de poursuivre ses réformes et son engagement envers les BRICS lors de la réunion des ministres des Finances

Addis Ababa — L'Éthiopie a réaffirmé son engagement à faire avancer les réformes économiques et à contribuer au programme financier commun des pays du BRICS, à l'occasion de la participation de sa délégation à la deuxième réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du BRICS (FMCBG), qui s'est tenue à Mumbai, en Inde.

Dirigée par Eyob Tekalign, gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, la délégation éthiopienne s'est jointe aux ministres des Finances et aux gouverneurs des banques centrales des pays membres du BRICS.

Cette réunion avait pour objectif d'examiner les principaux défis et opportunités auxquels sont confrontées les économies émergentes et en développement dans un contexte économique mondial de plus en plus instable.

Dans son intervention, le gouverneur Eyob a mis en avant les réformes globales actuellement menées par l'Éthiopie dans les secteurs budgétaire, monétaire, financier et des changes.

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Le gouverneur de la banque centrale a en outre souligné que ces mesures contribuaient à renforcer la stabilité macroéconomique et à accroître la résilience face aux chocs économiques mondiaux.

M. Eyob a déclaré que les économies en développement continuaient de subir une pression disproportionnée due à la volatilité économique mondiale, soulignant l'importance d'une coopération financière renforcée et de mécanismes efficaces pour préserver la stabilité économique.

Le gouverneur s'est également félicité des progrès accomplis en vue de la modification du traité instituant l'Accord de réserve conditionnelle (CRA), qualifiant ce mécanisme de pilier essentiel pour renforcer le filet de sécurité financière des BRICS.

Il a appelé à l'adhésion de nouveaux membres à cet accord, en tenant compte des différents stades de développement des pays, de leurs besoins financiers et de leur capacité à absorber et à utiliser efficacement le soutien disponible.

Le gouverneur Eyob a en outre réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie envers la vision des BRICS et sa volonté de collaborer de manière constructive avec les pays membres afin de faire progresser les priorités stratégiques du groupe en matière financière et économique.

La participation de l'Éthiopie souligne son engagement croissant en faveur de la coopération économique multilatérale, alors qu'elle poursuit des réformes visant à renforcer la résilience, à consolider la stabilité financière et à préparer le pays à une intégration plus profonde dans l'économie mondiale.