Ethiopie: « Les pays du BRICS peuvent transformer leur coopération en valeur partagée, en résilience et en croissance durable », déclare le Premier ministre Abiy

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie était prête à nouer des partenariats plus solides au sein des BRICS en tirant parti des capitaux, des technologies et des marchés du bloc afin de créer davantage de valeur à partir des ressources et des opportunités disponibles dans les pays membres.

Le Premier ministre Abiy a tenu ces propos alors qu'il participait au 18e sommet des BRICS en Inde, organisé sous le thème du renforcement de la résilience, de l'innovation, de la coopération et de la durabilité.

« Au sein du groupe des BRICS, nous disposons de capitaux, de technologies et de marchés. L'opportunité consiste à les réunir, à créer davantage de valeur et à veiller à ce que cette valeur soit générée là où se trouvent les ressources », a déclaré le Premier ministre sur les réseaux sociaux.

Il a souligné la volonté de l'Éthiopie d'étendre ses partenariats dans les domaines des minerais, des énergies renouvelables et de sa base industrielle en pleine expansion.

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Le Premier ministre Abiy a en outre mis en avant l'ambition de son pays de transformer son potentiel naturel et économique en développement durable et en prospérité partagée.

Le Premier ministre Abiy a également appelé à renforcer la résilience des systèmes mondiaux, soulignant la nécessité de veiller à ce que l'intelligence artificielle serve les priorités de développement de l'Afrique, de favoriser un règlement prévisible de la dette et de relier l'action climatique à une transformation économique plus large.

« Ensemble, les pays du BRICS peuvent transformer la coopération en valeur partagée, en résilience et en croissance durable », a-t-il déclaré.