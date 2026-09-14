Ethiopie: Le sommet des BRICS soutient la candidature du pays à l'OMC

Addis Ababa — Le 18e sommet des BRICS a apporté un soutien sans réserve à la candidature de l'Éthiopie à l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Ce soutien a été exprimé dans la Déclaration de New Delhi adoptée lors du sommet, soulignant l'engagement croissant de l'Éthiopie dans les affaires économiques multilatérales et de gouvernance mondiale.

Le Premier ministre Abiy Ahmed et une délégation éthiopienne de haut niveau ont participé au sommet, qui s'est tenu sous le thème « Construire pour la résilience, l'innovation, la coopération et la durabilité ».

Dans leur déclaration, les dirigeants des pays du BRICS ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un système commercial multilatéral ouvert, transparent, équitable et fondé sur des règles, dont l'OMC constitue le pilier central.

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« Faisant écho aux aspirations des pays du Sud à s'intégrer pleinement au système commercial multilatéral, nous soutenons fermement les demandes d'adhésion à l'OMC de l'Éthiopie et de l'Iran », indique la déclaration.

Ce soutien intervient alors que l'Éthiopie poursuit son processus d'adhésion à l'OMC et renforce ses liens économiques avec les principaux marchés émergents.

En mai 2026, l'Éthiopie et l'Inde ont signé à Genève un protocole d'adhésion bilatéral dans le cadre du processus d'adhésion de l'Éthiopie à l'OMC.

S'exprimant lors du sommet des BRICS, le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé à une coopération renforcée entre les États membres et à un engagement plus profond envers l'Afrique, soulignant l'importance de tirer parti des capitaux, des technologies et des marchés des BRICS pour créer davantage de valeur à partir des ressources et des opportunités disponibles dans l'ensemble des pays membres.

Au-delà du commerce, la Déclaration de New Delhi a également reconnu le rôle croissant de l'Éthiopie au sein des institutions internationales.

Les dirigeants des pays du BRICS ont salué la candidature de l'Éthiopie à l'un des sièges nouvellement créés au Conseil de l'OACI, soulignant que l'Éthiopie avait été désignée par l'Union africaine comme le seul candidat du continent pour la prochaine élection.

Ces deux soutiens, en matière de commerce et de gouvernance mondiale de l'aviation, renforcent la volonté de l'Éthiopie de faire entendre davantage sa voix au sein des institutions multilatérales et soulignent le rôle croissant du pays au sein du Sud global, a-t-on indiqué.

De plus, pour Addis-Abeba, le soutien des BRICS représente à la fois une reconnaissance diplomatique et une dynamique stratégique, alors que l'Éthiopie cherche à s'intégrer davantage dans le système commercial mondial et à être mieux représentée au sein des instances décisionnelles internationales.