Sénégal: Édouard Mendy quitte la sélection sénégalaise après huit ans et un palmarès marqué par deux CAN

14 Septembre 2026
allAfrica.com
Par Lyss Koumba

Édouard Mendy a annoncé dimanche 13 septembre la fin de sa carrière internationale avec le Sénégal. À 34 ans, le gardien d’Al-Ahli quitte les Lions de la Teranga après huit années en sélection, marquées notamment par deux titres de champion d’Afrique et une distinction de meilleur gardien au niveau mondial. Il figure également parmi les dix candidats au Trophée Yachine 2026.

International sénégalais depuis septembre 2018, sous la direction d’Aliou Cissé, Édouard Mendy compte une soixantaine de sélections et s’est imposé comme l’un des gardiens les plus capés de l’histoire des Lions, derrière notamment Tony Sylva, selon Wiwsport.

Son parcours international est surtout marqué par deux sacres à la Coupe d’Afrique des nations. Il a contribué au premier titre continental du Sénégal à la CAN 2021 au Cameroun, avant de participer au deuxième sacre des Lions à la CAN 2025 au Maroc. Il a également disputé deux Coupes du monde, au Qatar en 2022 puis en Amérique du Nord en 2026.

Pour annoncer son retrait, le gardien a publié une vidéo retraçant son parcours avec la sélection, accompagnée du message « Jërëjëf Sénégal » (« Merci Sénégal » en wolof).

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Une carrière internationale au palmarès étoffé

Au-delà de ses performances avec le Sénégal, Mendy s’est également distingué sur la scène internationale avec son club de Chelsea. En 2021, il a remporté la Ligue des champions avec le club anglais et a été désigné meilleur gardien de l’année par la FIFA.

Cette période constitue l’un des sommets de sa carrière. Arrivé à Chelsea en 2020, le Sénégalais s’était rapidement imposé comme titulaire et avait joué un rôle important dans le parcours du club londonien jusqu’au sacre européen.

Une fin de parcours marquée par une blessure

Sa dernière campagne avec le Sénégal a toutefois été perturbée par une blessure au genou contractée lors du match face à la Norvège à la Coupe du monde 2026. Contraint de céder sa place à Mory Diaw, Mendy n’a pas participé depuis les tribunes à l’élimination du Sénégal en seizièmes de finale face à la Belgique, selon Afrik.com.

Son départ intervient quelques jours avant la publication de la première liste du nouveau sélectionneur des Lions, Patrick Vieira. Édouard Mendy ne devrait donc pas figurer parmi les joueurs convoqués pour les prochaines échéances internationales, selon Xibaaru.

Nommé pour le Trophée Yachine 2026

Quelques jours après l’annonce de sa retraite internationale, le gardien sénégalais bénéficie d’une nouvelle reconnaissance individuelle. Édouard Mendy figure parmi les dix gardiens nommés pour le Trophée Yachine 2026, qui récompense le meilleur gardien de l’année dans le cadre de la cérémonie du Ballon d’Or.

Il est notamment en concurrence avec l’Argentin Emiliano Martínez, le Belge Thibaut Courtois et le Marocain Yassine Bounou. Cette nomination vient prolonger les distinctions individuelles obtenues par le Sénégalais au cours de sa carrière, après son titre de meilleur gardien FIFA en 2021.

La cérémonie du Ballon d’Or 2026 est prévue le 26 octobre à Londres.

Du côté du Ballon d’Or masculin, le Sénégal est également représenté par Sadio Mané, nommé parmi les 30 prétendants au trophée. Avec Achraf Hakimi, ils sont les deux seuls joueurs africains retenus dans cette liste, selon Seneplus.

Après huit années sous le maillot des Lions, Édouard Mendy quitte ainsi la sélection avec un palmarès international marqué par deux titres continentaux et plusieurs distinctions individuelles. Sa nomination au Trophée Yachine 2026 vient prolonger une carrière au cours de laquelle le gardien sénégalais s’est imposé parmi les références africaines à son poste.

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