Congo-Kinshasa: Marche de la coalition C64 - La CNDH appelle au civisme et au respect des droits humains

À la veille de la marche annoncée par la coalition C64 pour ce mardi 15 septembre à Kinshasa, la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) appelle les organisateurs, les autorités et la population à faire preuve de responsabilité pour préserver le caractère pacifique de la manifestation.

Dans un communiqué publié le 12 septembre, l'institution rappelle que la liberté de manifestation est garantie par la Constitution, mais que son exercice doit se faire dans le respect des lois, de l'ordre public et des droits d'autrui.

La CNDH se dit préoccupée par des messages diffusés sur les réseaux sociaux faisant notamment état du port d'armes blanches lors de la manifestation.

Elle demande aux leaders politiques d'encadrer les cortèges afin d'éviter les actes de violence, de protéger les biens publics et privés et de prévenir l'infiltration d'éléments perturbateurs.

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Aux autorités territoriales et sécuritaires, la CNDH recommande de privilégier la prévention, le dialogue et la sécurisation des itinéraires. Elle insiste également sur un usage strictement proportionné de la force en cas d'intervention.

La population est, pour sa part, appelée à garder son calme et à ne pas céder aux rumeurs ou aux provocations.

La CNDH annonce le déploiement de ses équipes de terrain pour documenter et suivre tout cas éventuel de violation des droits humains commis en marge de ce rassemblement.