Congo-Kinshasa: Tshopo - La marche de l'opposition interdite pour raisons sanitaires

La marche de l'opposition annoncée pour le 15 septembre sur l'ensemble du pays est interdite dans la province de la Tshopo. Le gouverneur Paulin Lendongolia justifie cette décision par des motifs sanitaires. Pour lui, une telle manifestation mettrait en danger les habitants de sa province, déjà affectée par la maladie à virus Ebola.

Dans un communiqué officiel daté du 11 septembre, le gouverneur rappelle que la Tshopo fait face à une urgence sanitaire majeure, marquée par la résurgence de l'épidémie d'Ebola. Le respect des mesures barrières, l'interdiction des rassemblements et la vigilance citoyenne sont présentés comme des impératifs pour contenir la propagation du virus.

Mise en garde

Le gouverneur met en garde contre toute tentative d'organiser ou de participer à une marche en dépit des restrictions en vigueur.

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« Nul ne peut, sous quelque prétexte que ce soit, exposer délibérément la population à un risque sanitaire supplémentaire », insiste le communiqué, qui avertit que la loi sera appliquée avec rigueur contre les contrevenants.

L'autorité provinciale appelle également les parents et tuteurs à empêcher que les jeunes soient entraînés dans des initiatives jugées dangereuses. La jeunesse, souligne-t-il, ne doit pas être transformée en instrument de confrontation politique ni en bouclier humain, mais demeurer une force de paix et de protection de la Nation.

Engagement dans la lutte contre Ebola

À travers ce document, le gouverneur Paulin Lendongolia réaffirme sa détermination à travailler aux côtés des autorités sanitaires et des partenaires de la riposte afin de préserver des vies humaines. La province de la Tshopo, martèle-t-il, « n'est pas un terrain d'expérimentation du désordre », mais une terre commune à protéger collectivement.

Les partis de l'opposition regroupés au sein de la coalition C64 ont annoncé une marche pacifique pour ce mardi 15 septembre 2026, à travers le pays. A Kinshasa, elle devrait culminer devant l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ils entendent, par ce rassemblement, attirer l'attention des élus sur le risque de tout projet visant à modifier la Constitution de la RDC.

Lors d'une matinée politique tenue samedi à Kinshasa, Dieudonné Bolenge Tenge, cadre de la C64, avait insisté sur le caractère pacifique de cette manifestation.