Afrique: Spiro et Yadea s'allient pour accélérer la mobilité électrique sur le continent

L'opérateur africain de mobilité électrique Spiro, présent au Togo et dans plusieurs pays du continent, vient de signer un nouveau partenariat avec le géant chinois de la fabrication de deux-roues électriques, Yadea.

Cet accord renforce les capacités industrielles et technologiques de Spiro, qui pourra désormais intégrer les véhicules de Yadea dans son réseau d'échange de batteries, pour développer des modèles adaptés aux usages africains.

Concrètement, Spiro bénéficiera de motos électriques et de produits connexes fournis par l'opérateur chinois, renforçant ainsi son expansion sur le continent, dans un contexte marqué par la promotion de solutions de transport moins coûteuses et la volonté de réduire la dépendance aux carburants fossiles.

Présent au Togo depuis 2022, Spiro revendique aujourd'hui une flotte de plus de 100 000 motos électriques et 2 500 stations d'échange de batteries réparties dans sept pays africains.

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La société a levé 215 millions de dollars en juin 2025, puis 270 millions supplémentaires en octobre 2025, pour financer l'expansion de ses infrastructures.

Spiro est dirigée par Gagan Gupta, également à la tête d'Equitane, groupe basé en Inde et à Dubaï, ainsi que d'Arise, qui développe des parcs industriels en Afrique, dont la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) au Togo, une infrastructure clé dans la stratégie de développement économique du pays.

Conformément à ses engagements en matière de protection de l'environnement, le gouvernement togolais soutient cette transition énergétique dans le secteur des transports à travers des mesures fiscales incitatives, notamment l'exonération sur l'importation des batteries destinées aux véhicules électriques.

L'alliance entre Spiro et Yadea devrait ainsi contribuer à renforcer l'offre et les capacités de production de motos électriques au bénéfice de millions d'usagers africains.

Fondé en 2001 à Wuxi, en Chine, Yadea Group Holdings Limited s'est imposé en un peu plus de deux décennies comme le leader mondial incontesté de la fabrication de véhicules électriques : scooters, motos et vélos électriques.

Le groupe revendique le rang de numéro un mondial des ventes du secteur pour la neuvième année consécutive en 2026, avec plus de 100 millions d'unités écoulées cumulées à travers le monde depuis sa création.