Afrique: Mobilité électrique - Le continent appelé à en faire un moteur de la croissance industrielle

Addis Ababa — Le ministre éthiopien des Transports et de la Logistique, Dr Alemu Sime Feyisa, a appelé les pays africains et leurs partenaires à faire de la mobilité électrique un levier de développement industriel, de création d'emplois et de croissance durable.

S'exprimant lors du Sommet nordique-africain sur les véhicules électriques 2026, tenu à Addis-Abeba, il a souligné que la transition ne devait pas se limiter à l'importation de véhicules, mais favoriser également la fabrication locale, le développement des compétences et la création de valeur.

« L'Afrique doit s'impliquer à tous les niveaux de la chaîne de valeur », a déclaré Dr Alemu, appelant à renforcer les capacités locales et la coopération régionale.

Il a également insisté sur la nécessité de développer des infrastructures adaptées, notamment des réseaux électriques fiables, des stations de recharge et des systèmes de gestion et de recyclage des batteries. Selon lui, les investissements doivent couvrir l'ensemble de l'écosystème, y compris la formation et les infrastructures.

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Le ministre a souligné le potentiel des énergies renouvelables de l'Éthiopie pour soutenir cette transition et appelé à une approche intégrée incluant les transports publics, les bus électriques, les véhicules à deux et trois roues ainsi que l'électrification progressive du fret et de la logistique.

Le sommet a réuni des représentants de l'Union africaine, des Nations unies, d'institutions financières, du secteur privé, de la recherche et de l'innovation afin d'examiner les moyens d'accélérer la mobilité électrique en Afrique.

Dr Alemu a enfin appelé à transformer les discussions en actions concrètes à travers des investissements, des partenariats technologiques, des programmes de formation et une coopération régionale renforcée.