Sénégal: Rencontre Faye-Georgieva à Washington - Une nouvelle phase de coopération avec le FMI

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est entretenu mardi à Washington avec Kristalina Georgieva, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), en vue d'ouvrir une nouvelle phase de coopération basée sur la "transparence, la responsabilité et des résultats concrets au profit des populations", a indiqué la présidence sénégalaise.

"Cet entretien ouvre une nouvelle phase de coopération entre le Sénégal et le FMI, fondée sur la transparence, la responsabilité et des résultats concrets pour les populations", rapporte la présidence sénégalaise dans une note transmise à l'APS.

Cette rencontre tenue dans la capitale fédérale des Etats-Unis dans le cadre d'une visite de travail de Bassirou Diomaye Faye survient deux semaines après l'annonce d'un accord portant sur le traitement de la dette sénégalaise et sur un décaissement futur de quelque 1 200 milliards de francs au profit du Sénégal.

La présidence du Sénégal fait savoir que le chef de l'État a remercié Mme Georgieva pour son engagement personnel dans ce processus et salué la qualité de la collaboration entre les services du Fonds et ceux de l'État du Sénégal.

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"Les deux parties se sont félicitées du travail accompli et des résultats obtenus. Elles partagent la volonté d'aller rapidement vers l'approbation du programme par le Conseil d'administration du FMI, afin de préserver la dynamique créée par l'accord technique et de desserrer sans tarder les contraintes de liquidité du pays", assure la même source.

Elle indique que le président de la République a réaffirmé la détermination du Gouvernement à mener à bien les réformes qu'il a définies pour renforcer les finances publiques, la viabilité de la dette et l'investissement privé, avec une meilleure gestion de la dette, la mobilisation des recettes, la rationalisation des dépenses et l'amélioration du climat des affaires.

La présidence du Sénégal martèle que Bassirou Diomaye Faye a tenu à rappeler que le redressement des finances du Sénégal ne se fera pas au détriment des populations les plus vulnérables.

"La protection sociale est une composante centrale du programme. Le programme national de bourses de sécurité familiale sera renforcé, les bourses des étudiants préservées, la couverture maladie universelle consolidée", rappelle la source, répétant que la réforme des subventions à l'énergie sera progressive et mieux ciblée, pour que l'effort public aille d'abord aux ménages qui en ont le plus besoin.

"Aujourd'hui, près des deux tiers de la subvention bénéficient aux vingt pour cent les plus aisés", fait-on valoir.

Le Sénégal tiendra ses engagements et poursuivra le dialogue avec le Fonds et l'ensemble de ses partenaires pour ouvrir un nouveau cycle de croissance et de prospérité partagée, selon les services de la présidence du Sénégal.