Sénégal: Bassirou Diomaye Faye rencontre la directrice générale du FMI à Washington

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est aux États-Unis du dimanche 13 au mardi 15 septembre 2026 au soir. Une offensive diplomatique pour décrocher des investissements auprès d'entreprises américaines, mais aussi rencontrer les institutions de Bretton Woods : la Banque mondiale lundi et le Fonds monétaire international (FMI) ce mardi.

Deux semaines après avoir décroché un accord technique avec le FMI pour un prêt de 2,2 milliards de dollars, crucial pour la stabilisation financière du Sénégal dont les comptes publics sont dans le rouge, il s'agit pour Dakar de battre le fer tant qu'il est chaud. Maintenir le dialogue, rassurer les entreprises et les bailleurs internationaux : c'est l'objectif de ce voyage du président sénégalais aux États-Unis.

Bassirou Diomaye Faye et la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, se sont rencontrés mardi à Washington, quinze jours après un premier échange à Dakar. À l'issue de la rencontre, la présidence sénégalaise a réaffirmé sur X sa « volonté d'avancer rapidement vers un nouveau programme ».

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Dakar veut en effet accélérer la cadence et obtenir le feu vert du FMI sur ce prêt de 2,2 milliards de dollars sur trois ans. Ce n'est qu'après l'approbation du nouveau programme qu'un premier décaissement pourra intervenir, précieux pour permettre au Sénégal de retrouver des marges de manoeuvre financières. Pour l'heure, le programme reste soumis à l'approbation du conseil d'administration du FMI et aucune date n'a encore été fixée pour l'examen du dossier sénégalais.

Rendre la dette sénégalaise de nouveau soutenable

Dakar se veut néanmoins confiant. Bassirou Diomaye Faye s'est de nouveau engagé mardi à poursuivre les réformes destinées à assainir la situation financière du pays, notamment en maîtrisant mieux les dépenses publiques. Le Sénégal doit également négocier des aménagements avec ses créanciers internationaux afin de rendre sa dette, qui atteint 132 % du PIB, de nouveau soutenable.

Ces négociations doivent notamment s'inscrire dans le Cadre commun du G20, un mécanisme mis en place en 2020 pour aider les pays en difficulté à restructurer leur dette, sous certaines conditions.

La Banque mondiale maintient son soutien

Le chef de l'État sénégalais a également rencontré lundi l'autre grand bailleur du pays, la Banque mondiale. Celle-ci s'est engagée à continuer d'accompagner financièrement le Sénégal. Un feu vert précieux dans un contexte où Dakar cherche à rassurer ses partenaires financiers et à mobiliser davantage de ressources.

Le déplacement a également été marqué par l'annonce d'un investissement de 300 millions de dollars de la part de l'entreprise américaine de cybersécurité Cybastion, destiné notamment à financer la lutte contre la cybercriminalité au Sénégal. Bassirou Diomaye Faye doit désormais se rendre aux Émirats arabes unis dès ce mardi soir et jusqu'à jeudi. Là encore, avec l'objectif de diversifier les sources de financement du Sénégal.