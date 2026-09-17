Gabon: Le pays estime sa dette moins élevée que prévu mais sème le doute sur les chiffres

17 Septembre 2026
Radio France Internationale

Selon les résultats de l'audit de la dette lancé en juin, le Gabon estime que son taux d'endettement s'élève à 68,91 %, ont dévoilé les autorités gabonaises dans un communiqué daté du 13 septembre. Il est donc finalement inférieur à la barre critique des 70 % et bien loin de certaines estimations l'estimant au-delà de 80 % : à son arrivée au pouvoir, le gouvernement de Brice Clothaire Oligui Nguema assurait avoir hérité de dettes cachées du régime précédent.

Ce taux d'endettement fait polémique depuis plusieurs mois. Les autorités gabonaises estimaient que la dette non déclarée officiellement par le régime précédent serait l'explication de l'augmentation importante du taux et donc des difficultés financières que rencontre le pays.

Face aux besoins de financements, au risque d'une nouvelle dégradation de la note du Gabon par les agences de notation et l'espoir d'un programme avec le FMI, il était nécessaire pour les autorités de clarifier les comptes publics.

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« Selon le gouvernement, il y avait eu des incertitudes sur certains engagements inscrits dans les comptes, notamment les projets non réalisés, des financements multilatéraux qui n'auraient pas effectivement été décaissés, des passifs insuffisamment documentés, des doublons même qui étaient répertoriés, explique Cédric Jiongo, analyste spécialiste de la sous-région. Donc, l'idée était vraiment de faire le point pour ressortir un état consolidé de la dette du pays. »

Le taux d'endettement a été largement revu à la baisse. D'abord, le montant de la dette lui-même est réduit - 2 000 milliards de francs CFA (soit environ 3 milliards d'euros) de dette en moins -, mais aussi parce que les revenus de référence de l'État ont également été révisés à la hausse.

« Le PIB a effectivement été boosté parce que lors du rebasage, il y a beaucoup d'éléments qui ont été intégrés, notamment des éléments liés à la richesse naturelle du Gabon qui ont été beaucoup plus densifiés dans le calcul et ont permis de faire monter le PIB du Gabon et mécaniquement, de faire baisser le ratio dette-PIB. C'est ce PIB actualisé qui permet donc au pays de passer d'un taux d'endettement de 84 % à 68 %, presque 69 %. »

L'audit favorable au Gabon a été transmis au FMI, précise le communiqué du ministère. Charge à l'institution d'étudier le document.

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