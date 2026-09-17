Afreximbank accorde une facilité de financement de 10 millions de dollars US à Azania Bank pour soutenir les PME en Tanzanie

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a accordé une facilité de financement de 10 millions de dollars US à Azania Bank de Tanzanie afin d'améliorer l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) opérant dans les chaînes de valeur d'exportation de la Tanzanie et de renforcer leur participation au commerce régional et international.

Mise en place dans le cadre du Programme d'Afreximbank pour le Développement des PME Exportatrices (ESDP), cette facilité permettra à Azania Bank d'offrir aux PME éligibles des financements destinés aussi bien au fonds de roulement qu'à l'investissement à moyen terme, afin de soutenir l'expansion de leurs activités, l'acquisition d'actifs ainsi que les opérations pré et post-exportation. Cette initiative devrait stimuler la productivité et renforcer l'intégration aux chaînes de valeur régionales et mondiales, tout en comblant les déficits de financement persistants qui freinent la croissance des PME et le développement de leurs exportations.

Azania Bank réinjectera ces fonds dans des PME éligibles exerçant des activités orientées vers l'exportation dans des secteurs clés, notamment l'agriculture, l'industrie manufacturière, le commerce, la technologie, la logistique et les exportations à valeur ajoutée. Ce mécanisme renforcera la capacité de la banque à répondre aux besoins croissants de financement des PME et des entreprises émergentes, qui jouent un rôle essentiel dans le programme d'industrialisation et de développement commercial de la Tanzanie.

Cette initiative devrait soutenir la croissance des entreprises, créer des opportunités d'emploi, améliorer la préparation à l'exportation et renforcer la participation de la Tanzanie aux chaînes de valeur régionales. Elle aidera également les PME à tirer parti des opportunités offertes par la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) en renforçant leur capacité à participer efficacement au commerce transfrontalier et aux réseaux d'approvisionnement régionaux.

En plus du financement, Afreximbank apportera aux PME participantes un accompagnement structuré en matière de développement commercial, comprenant notamment des formations à la préparation à l'exportation, des services de conseil en gestion financière, des opportunités de mise en relation avec les marchés, un soutien à la numérisation et l'accès à des plateformes de connaissances et de mise en réseau dédiées aux PME. Ces interventions visent à renforcer la résilience des entreprises, à améliorer leur compétitivité et à permettre aux PME de se développer de manière durable.

Mme Oluranti Doherty, Directrice Générale, Développement des Exportations, Afreximbank, a déclaré : « Les PME constituent l'épine dorsale de l'économie productive de l'Afrique et jouent un rôle crucial pour stimuler l'industrialisation, la création de valeur ajoutée et la croissance tirée par le commerce. Toutefois, de nombreuses entreprises continuent de faire face à des obstacles majeurs pour accéder aux financements, aux débouchés commerciaux et au soutien technique nécessaires pour se développer et être compétitives ».

Elle a ajouté : « À travers son programme de développement des PME exportatrices, Afreximbank s'associe à des institutions financières telles qu'Azania Bank afin d'offrir non seulement des financements, mais aussi des solutions de renforcement des capacités et d'accès aux marchés indispensables aux PME pour se développer, exporter et s'intégrer dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. Nous sommes convaincus que ce partenariat contribuera de manière significative aux objectifs de développement des exportations de la Tanzanie et contribuera à ouvrir de nouvelles opportunités pour les entreprises locales dans le cadre de la ZLECAf ».

M. Yahaya Mbanka, Directeur du Développement Commercial d'Azania Bank Plc, a déclaré : « Cette facilité renforcera notre capacité à fournir aux PME tanzaniennes les financements nécessaires pour développer leurs activités, investir dans leurs capacités de production et saisir les opportunités d'exportation. Notre partenariat avec Afreximbank nous permettra également d'offrir un soutien répondant plus précisément aux besoins des entreprises opérant au sein des chaînes de valeur clés de la Tanzanie ».

La facilité, qui soutient le mandat d'Afreximbank visant à promouvoir le commerce, l'industrialisation et le développement des exportations à travers l'Afrique, s'inscrit également dans les priorités de la Tanzanie en matière de production nationale, de création de valeur ajoutée, de diversification des exportations et d'intégration commerciale régionale.

Le rapport annuel 2025 d'Afreximbank sur l'efficacité du développement du commerce (ATDER) révèle que la Banque a octroyé plus de 960 millions de dollars US à plus de 58 000 PME à travers l'Afrique. Cette initiative, qui a notamment privilégié les entreprises dirigées par des femmes et des jeunes, a permis de fournir des facilités de financement du commerce ; celles-ci ont donné aux entreprises les moyens d'obtenir les capitaux nécessaires pour accroître leur envergure, participer au commerce transfrontalier et se développer sur de nouveaux marchés.

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À propos d'Afreximbank :

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique. Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en oeuvre de la ZLECAf. En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l'UA, la Banque a mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf. À la fin de décembre 2025, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 48,5 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s'établissaient à 8,4 milliards de dollars US. Afreximbank est notée AAA par China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd (CCXI), A par GCR, A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et Baa2 par Moody's. Moody's (Baa2) et S&P Global Ratings (BBB+). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.afreximbank.com

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Contact presse :

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Responsable de la communication et des événements (relations avec les médias)

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