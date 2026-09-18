Cameroun: Yaoundé en rupture de stock de gaz domestique

Depuis plusieurs semaines, les consommateurs font la tournée des points de vente, souvent sans succès. Malgré la pénurie, la demande en gaz est en hausse.

À Yaoundé, le gaz domestique se fait rare. Les livraisons sont irrégulières et certains revendeurs disent écouler leurs stocks très rapidement.

Une situation qui serait liée aux difficultés financières d'un des principaux fournisseurs et qui intervient alors que la demande de gaz est en augmentation au Cameroun.

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Des files interminables, dès l'aube, devant les points de vente de gaz domestique. Ce jeudi, à Yaoundé, les consommateurs sont nombreux à chercher une bouteille de gaz.

Anne, elle, ne se décourage pas. Elle n'a pourtant plus de gaz depuis plusieurs jours. "Mon gaz est fini depuis dimanche passé. J'ai déjà marché dans la ville, je suis fatiguée", dit Anne.

Le bois de chauffage pour remplacer le gaz

Dans plusieurs quartiers de la capitale, les populations font le tour des points de vente. Mais souvent, les stocks de bouteilles sont déjà épuisés.

Pour certains, il faut trouver des solutions de secours pour préparer les repas. "Nous, on prépare sur le four à charbon", explique cette habitante. Un autre explique être "obligé d'utiliser le feu de bois".

Une autre conséquence est que certains consommateurs, comme Oscar, affirment être prêts à payer leur bouteille plus cher. "Quand je suis allé chercher du gaz, il n'y en avait pas. Mais on dit que c'est 11 000 ou 10 500 francs la bouteille", assure Oscar.

S'agit-il d'une pénurie réelle ou d'un problème de distribution ?

Pour l'économiste Alain Serge Godon, la raison serait liée aux graves difficultés financières et aux problèmes d'approvisionnement de la SCTM, la Société camerounaise de transformation métallique, un des principaux acteurs du secteur.

"La SCTM est un acteur très endetté et c'est pour ça qu'on sait qu'il y a des ruptures régulières d'approvisionnement, assure Alain Serge Godon. L'autre acteur qui est en difficulté apparente dans la situation actuelle, c'est Tradex. Tradex n'arrive pas à suivre le marché, à suivre la demande qui est exprimée et à suivre simplement la mise à disposition du produit."

La demande en gaz augmente

Une situation qui intervient alors que la demande augmente. Entre janvier et juillet 2026, près de 133 000 tonnes de gaz domestique en bouteille ont été vendues au Cameroun, contre un peu plus de 125 000 tonnes sur la même période en 2025. Soit une hausse de 6,2 %.

La pénurie de gaz domestique n'est pas nouvelle au Cameroun. Le pays dispose de ressources gazières, mais la question de la transformation et de la disponibilité du GPL domestique reste un enjeu mal maîtrisé.

Et pour l'heure, aucune communication officielle n'annonce la fin des difficultés d'approvisionnement.