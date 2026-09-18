Cameroun: Le gaz domestique devient une denrée rare

Les files d'attente et les personnes à la recherche de gaz domestique se multiplient dans les grandes villes du pays. Les autorités évoquent plusieurs causes : la hausse de la demande, l'arrêt de la production à Bipaga, près de Kribi, ainsi que la faillite de l'un des opérateurs du secteur. Dans les rues de la capitale camerounaise, se procurer le combustible du quotidien devenu denrée rare exige parfois de faire le tour de la ville.

Depuis le début de la semaine, Victoire parcourt les quartiers de la capitale à la recherche du gaz domestique, en vain. « Cela fait pratiquement quatre jours que je n'ai pas de gaz à la maison, je n'en trouve nulle part », regrette-t-elle au micro de notre correspondant à Yaoundé, Richard Onanena. Le temps de récolter l'argent pour dénicher une nouvelle bouteille, Victoire utilise son four à charbon.

Certains opérateurs sont tombés en faillite, et leurs clients ont été pénalisés. Les autres sociétés n'acceptent pas d'échanger leurs bonbonnes. Au volant de son VTC, Frédéric, qui fait partie des consommateurs déçus, estime qu'il faut aujourd'hui trouver des solutions pour satisfaire tout le monde. « Il faut permettre aux stations essence d'avoir leurs propres bonbonnes pour que chacun puisse recharger les bouteilles, qu'il paye et qu'il s'en aille », propose-t-il.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La rareté du produit a entraîné une surenchère chez certains revendeurs, qui n'hésitent pas à gonfler les prix. « On ne peut pas me dire qu'un produit de première nécessité, indispensable pour les ménages, puissent être rare dans une capitale politique... et quand on le trouve, il coûte entre 10 000 et 15 000 francs alors que cela coûtait 6 000 francs ? », gronde Simon Kaldjob, président du Collectif des organisations des consommateurs du Cameroun. Selon les autorités, la demande en gaz domestique a augmenté de 15 % en 2025, pour s'établir à environ 160 000 tonnes par an.

Dettes et gisements à sec

Les causes de la pénurie sont multiples. Il y a les difficultés rencontrées par un des distributeurs, la société camerounaise de transformation métallique SCTM Gaz, qui conçoit les célèbres bouteilles rouge orangé, qui ont aujourd'hui disparu des échoppes. L'entreprise, pour cause d'impayés, doit beaucoup d'argent aux importateurs. Une situation critique qui préoccupe jusque dans les couloirs du gouvernement qui, fin août, évoquait le besoin d'une action urgente.

Mais la dépendance du Cameroun aux importations de gaz domestique est aussi quasi totale depuis le départ de l'horizon de Kribi du bateau-usine Hilli Episeyo, le 4 août. Alors qu'il opérait sur les gisements offshores de Sanaga Sud qui se sont appauvris au fil du temps, il permettait également de liquéfier le gaz ainsi envoyé vers la raffinerie de Bipaga. Pendant près de huit ans, la présence de ce navire a permis de remplir une bonbonne de gaz domestique sur trois dans le pays.

Étant donné qu'il faudrait des années pour que de nouveaux gisements prometteurs soient exploitables, le Cameroun s'enfonce aujourd'hui dans une dépendance aux importations. Qui dit dépendance aux importations dit aussi plus de contraintes logistiques et financières pour le transport et la distribution et donc plus de risques de tensions sur le marché, le Cameroun ne disposant par ailleurs pas encore des capacités de stockage suffisantes pour décharger rapidement les livraisons par bateau.

Selon les autorités, la demande en gaz domestique a augmenté d'environ 6 % dans ce contexte, avec une demande étant passée de 132 902 tonnes de gaz domestique (GNL) entre janvier et juillet 2026, contre 125 085 tonnes sur la même période en 2025.