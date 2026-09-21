Le gouvernement américain a approuvé un financement pouvant atteindre 414 millions de dollars pour le projet d'exploitation d'uranium « Dasa » de Global Atomic au Niger, marquant ainsi le retour des investissements américains dans ce pays deux ans après le retrait des troupes américaines. La Société américaine de financement du développement international (DFC) a approuvé cette ligne de crédit destinée au projet de la société minière canadienne dans la région d'Agadez.

Dasa est détenu à 80 % par Global Atomic, le gouvernement nigérien détenant les 20 % restants. Global Atomic décrit ce gisement comme le projet d'uranium le plus riche d'Afrique. Son plan d'exploitation actuel vise une production de 68,1 millions de livres d'oxyde d'uranium sur 23 ans, offrant ainsi au Niger une nouvelle source de production alors que la demande en combustible nucléaire augmente.

Cet investissement intervient également alors que le Niger restructure son industrie de l'uranium. Le gouvernement est en conflit avec la société minière française Orano, soutenue par l'État, qui a engagé une procédure d'arbitrage après avoir perdu le contrôle de ses actifs miniers. Le Niger était le 7e producteur mondial d'uranium, selon le rapport de Reuters.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le projet reste confronté à des problèmes de transport et de sécurité. Global Atomic étudie d'autres itinéraires d'exportation, car le Niger est enclavé et les voies d'accès aux ports côtiers sont devenues plus difficiles à emprunter. L'une des options à l'étude passe par le nord, à travers l'Algérie. Les attaques djihadistes et les troubles militaires constituent également des risques pour la construction de la mine et les exportations.

Le financement de la DFC s'inscrit dans le cadre d'une initiative américaine visant à garantir un approvisionnement accru en minéraux critiques. L'uranium a été ajouté à la liste américaine des minéraux critiques en 2025, tandis que Washington s'efforce de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'uranium russe pour ses réacteurs nucléaires.

Points clés à retenir

Ce financement de 414 millions de dollars revêt une importance particulière, car l'uranium est désormais au coeur de la concurrence pour l'approvisionnement en combustible des centrales nucléaires. Les États-Unis ont interdit la plupart des importations d'uranium russe en 2024, tout en accordant des dérogations temporaires jusqu'en 2027, alors que les réacteurs américains continuent de dépendre de l'uranium importé et des services d'enrichissement.

Dasa offre à Washington l'accès à une autre source d'approvisionnement tout en fournissant à Global Atomic un financement pour un projet qui a subi des retards depuis le coup d'État de 2023 au Niger. Pour le Niger, cet investissement pourrait apporter des capitaux à une industrie de l'uranium qui a été perturbée par son différend avec Orano et par l'évolution de ses relations avec les gouvernements occidentaux.

Mais l'approbation du prêt n'élimine pas les risques liés au projet. Global Atomic a toujours besoin d'une voie d'exportation viable, d'autorisations gouvernementales continues et de conditions permettant le remboursement de la dette et l'exploitation minière. La sécurité est également un enjeu majeur, car l'uranium doit être acheminé depuis un pays enclavé vers des clients internationaux.

La structure de l'actionnariat confère au Niger une participation de 20 % dans Dasa, ce qui signifie que le gouvernement a tout à y gagner si la production démarre. Cet accord relie donc trois enjeux : le besoin du Niger en investissements miniers, le besoin de Global Atomic en financement de projet et les efforts des États-Unis pour diversifier leur approvisionnement en combustible nucléaire hors de la Russie.