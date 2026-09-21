Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Programme, dates, et horaires de la première et deuxième journées

21 Septembre 2026
Radio France Internationale
Par Ndiasse Sambe

Les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2027 s'étalent du jeudi 24 septembre au 06 octobre. Retrouvez tout le programme des 48 matchs qui lancent la CAN prévue au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie du 19 juin au 18 juillet 2027.

Première journée (Horaires en temps universel)

Jeudi 24 septembre

13h Namibie - Congo-Brazzaville (Groupe G)

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16h Mauritanie - Centrafrique (F)

RD Congo - Guinée équatoriale (E)

Libye - Botswana (H)

19h Côte d'Ivoire - Ghana

Sierra Leone - Zimbabwe (E)

Cameroun - Comores (G)

Tunisie - Ouganda (H)

Vendredi 25 septembre

13h Sénégal-Mozambique (J)

Tanzanie - Guinée-Bissau (L)

15h Niger - Lesotho (A)

16h Malawi - Soudan du Sud (B)

Gambie - Somalie (C)

Togo - Burundi (I)

Soudan - Éthiopie (J)

Rwanda - Liberia (K)

Nigeria - Madagascar (L)

19h Maroc - Gabon (A)

Égypte - Angola (B)

Burkina Faso - Bénin (F)

Algérie - Zambie (I)

Mali - Cap-Vert (K)

Samedi 26 septembre

13h Kenya - Érythrée (Groupe D)

16h Afrique du Sud - Guinée (D)

Deuxième journée

Lundi 28 septembre

16h Guinée équatoriale - Sierra Leone (Groupe E)

Zimbabwe - RD Congo (Groupe E)

Centrafrique - Burkina Faso (F)

19h Botswana - Tunisie (H)

Mardi 29 septembre

11h Comores - Namibie (Groupe G)

13h Lesotho - Maroc (A)

Soudan du Sud - Égypte (B)

Burundi - Algérie (I)

Mozambique - Soudan (J)

Éthiopie - Sénégal (J)

Madagascar - Tanzanie (L)

16h Zambie - Togo (I)

Ghana - Gambie (C)

Ouganda - Libye (H)

Guinée-Bissau - Nigeria (L)

Cap-Vert - Rwanda (K)

19h Gabon - Niger (A)

Somalie - Côte d'Ivoire (C)

Bénin - Mauritanie (F)

Congo-Brazzaville - Cameroun (G)

Liberia - Mali (K)

Mercredi 30 septembre

16h Érythrée - Afrique du Sud (Groupe D)

Jeudi 1er octobre

16h Guinée - Kenya (Groupe D)

Mardi 6 octobre

19h Angola - Malawi (Groupe B)

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