Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Programme, dates, et horaires de la première et deuxième journées

Les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2027 s'étalent du jeudi 24 septembre au 06 octobre. Retrouvez tout le programme des 48 matchs qui lancent la CAN prévue au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie du 19 juin au 18 juillet 2027.
Première journée (Horaires en temps universel)
Jeudi 24 septembre
13h Namibie - Congo-Brazzaville (Groupe G)
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16h Mauritanie - Centrafrique (F)
RD Congo - Guinée équatoriale (E)
Libye - Botswana (H)
19h Côte d'Ivoire - Ghana
Sierra Leone - Zimbabwe (E)
Cameroun - Comores (G)
Tunisie - Ouganda (H)
Vendredi 25 septembre
13h Sénégal-Mozambique (J)
Tanzanie - Guinée-Bissau (L)
15h Niger - Lesotho (A)
16h Malawi - Soudan du Sud (B)
Gambie - Somalie (C)
Togo - Burundi (I)
Soudan - Éthiopie (J)
Rwanda - Liberia (K)
Nigeria - Madagascar (L)
19h Maroc - Gabon (A)
Égypte - Angola (B)
Burkina Faso - Bénin (F)
Algérie - Zambie (I)
Mali - Cap-Vert (K)
Samedi 26 septembre
13h Kenya - Érythrée (Groupe D)
16h Afrique du Sud - Guinée (D)
Deuxième journée
Lundi 28 septembre
16h Guinée équatoriale - Sierra Leone (Groupe E)
Zimbabwe - RD Congo (Groupe E)
Centrafrique - Burkina Faso (F)
19h Botswana - Tunisie (H)
Mardi 29 septembre
11h Comores - Namibie (Groupe G)
13h Lesotho - Maroc (A)
Soudan du Sud - Égypte (B)
Burundi - Algérie (I)
Mozambique - Soudan (J)
Éthiopie - Sénégal (J)
Madagascar - Tanzanie (L)
16h Zambie - Togo (I)
Ghana - Gambie (C)
Ouganda - Libye (H)
Guinée-Bissau - Nigeria (L)
Cap-Vert - Rwanda (K)
19h Gabon - Niger (A)
Somalie - Côte d'Ivoire (C)
Bénin - Mauritanie (F)
Congo-Brazzaville - Cameroun (G)
Liberia - Mali (K)
Mercredi 30 septembre
16h Érythrée - Afrique du Sud (Groupe D)
Jeudi 1er octobre
16h Guinée - Kenya (Groupe D)
Mardi 6 octobre
19h Angola - Malawi (Groupe B)