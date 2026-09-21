Quarante-huit nations africaines poursuivront leur long et passionnant parcours vers la phase finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Kenya, Tanzanie et Ouganda 2027.

La phase de groupes des éliminatoires débutera le jeudi 24 septembre et s'achèvera le mardi 6 octobre, au terme de la deuxième journée.

Au total, 24 matchs seront disputés dans 12 groupes du jeudi 24 au samedi 26 septembre, marquant le coup d'envoi de la phase de groupes sur la route de la phase finale à 24 équipes, prévue l'an prochain au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

La première journée proposera plusieurs affiches très attendues, notamment un choc ouest-africain entre la Côte d'Ivoire et le Ghana à Bouaké, le duel entre le Maroc et le Gabon à Rabat, l'opposition entre l'Égypte et l'Angola au Caire ainsi que la rencontre entre l'Algérie et la Zambie à Tizi-Ouzou.

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La TotalEnergies CAF CAN PAMOJA 2027 se déroulera du 19 juin au 17 juillet 2027 et marquera le retour de la plus prestigieuse compétition de football du continent en Afrique de l'Est, pour la première fois depuis l'édition organisée par l'Éthiopie en 1976.

Côte d'Ivoire - Ghana, l'une des affiches de la première journée

Les éliminatoires débuteront jeudi avec huit rencontres au programme dans les Groupes C, E, F, G et H.

L'un des matchs les plus attendus de cette première journée opposera deux anciens champions d'Afrique, la Côte d'Ivoire et le Ghana, à 19h00 GMT à Bouaké.

Cette rencontre marquera également le début d'un nouveau cycle pour les Éléphants sous la direction du sélectionneur Hervé Renard, de retour aux commandes de la sélection. Le technicien français a convoqué huit nouveaux joueurs. De son côté, le Ghana a rappelé plusieurs éléments absents lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Dans le Groupe E, la RD Congo recevra la Guinée équatoriale, tandis que la Sierra Leone affrontera le Zimbabwe.

Le Cameroun lancera sa campagne dans le Groupe G face aux Comores, alors que la Namibie sera opposée au Congo dans l'autre rencontre de la poule.

Co-hôte de la prochaine CAN, l'Ouganda débutera son parcours dans le Groupe H sur le terrain de la Tunisie. Dans l'autre rencontre, la Libye recevra le Botswana.

La Mauritanie affrontera la République centrafricaine dans le Groupe F, pour clôturer le programme de jeudi.

Le Maroc, l'Égypte, le Sénégal et le Nigeria entrent en lice

Vendredi 25 septembre, 14 rencontres sont au programme.

Le Maroc débutera sa campagne dans le Groupe A face au Gabon, au Complexe Sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat.

Les Lions de l'Atlas entament une nouvelle ère sous la direction de Mohamed Ouahbi, qui a convoqué pour la première fois en sélection A les jeunes Abdellah Ouazane, Soufian El Faouzi et Yassir Zabiri.

Le Gabon aborde lui aussi ce nouveau cycle avec un nouveau sélectionneur, Sébastien Migné, et ouvre un nouveau chapitre après la retraite internationale de son ancien capitaine Pierre-Emerick Aubameyang.

Septuple champion d'Afrique, l'Égypte recevra l'Angola dans le Groupe B, tandis que le Malawi accueillera le Soudan du Sud.

Le Groupe F proposera une opposition ouest-africaine entre le Burkina Faso et le Bénin. Dans le groupe I, l'Algérie recevra la Zambie dans l'une des affiches de la journée.

Le Sénégal débutera sa campagne dans le Groupe J à domicile face au Mozambique, tandis que le Soudan affrontera l'Éthiopie.

Dans le Groupe K, le Mali accueillera le Cap-Vert, tandis que le Rwanda recevra le Libéria.

Le Nigeria lancera sa campagne dans le Groupe L face à Madagascar sans Victor Osimhen. L'attaquant a été contraint de déclarer forfait pour les deux premières journées en raison d'une blessure musculaire. Dans l'autre rencontre du groupe, la Tanzanie, co-hôte de la compétition, affrontera la Guinée-Bissau.

Pitso Mosimane ouvre un nouveau chapitre avec l'Afrique du Sud

La première journée s'achèvera samedi 26 septembre avec les deux rencontres du Groupe D. L'Afrique du Sud recevra la Guinée, tandis que le Kenya, co-hôte, sera opposé à l'Érythrée.

La rencontre face à la Guinée constituera le premier match officiel de Pitso Mosimane depuis son retour à la tête de la sélection sud-africaine pour un troisième mandat.

La Guinée comptera notamment sur l'attaquant du Borussia Dortmund Serhou Guirassy pour faire la différence sur le front offensif. Ilaix Moriba figure également parmi les joueurs rappelés par le sélectionneur Paulo Duarte.

Le Groupe D présente une particularité puisque le Kenya est déjà qualifié en tant que co-hôte. Seule la nation la mieux classée parmi les autres équipes du groupe rejoindra les Harambee Stars en phase finale.

Le même système s'applique aux Groupes H et L, où figurent respectivement les co-hôtes ougandais et tanzanien.

Une phase finale historique en Afrique de l'Est

Les 48 équipes engagées ont été réparties en 12 groupes de quatre, avec des éliminatoires disputés sur six journées.

Les deux premières équipes de chaque groupe décrocheront leur qualification, à l'exception des Groupes D, H et L. Dans ces poules, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie sont automatiquement qualifiés en tant que pays hôtes. Seule l'équipe la mieux classée derrière le pays hôte concerné accédera donc à la phase finale.

Après les deux premières journées, la campagne reprendra du 9 au 17 novembre, avant les deux dernières journées, prévues du 22 au 30 mars 2027.

« PAMOJA », qui signifie « Ensemble » en swahili, traduit la vision de la CAF fondée sur l'unité, la coopération et le progrès collectif à travers le football. Le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda s'apprêtent ainsi à devenir les trois premiers pays à organiser conjointement la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations.

TotalEnergies CAF CAN PAMOJA 2027 - Éliminatoires, 1re journée

Jeudi 24 septembre 2026 - Tous les horaires sont indiqués en GMT

Groupe G : Namibie - Congo, 13h00

Namibie - Congo, 13h00 Groupe E : RD Congo - Guinée équatoriale, 16h00

RD Congo - Guinée équatoriale, 16h00 Groupe F : Mauritanie - République centrafricaine, 16h00

Mauritanie - République centrafricaine, 16h00 Groupe H : Libye - Botswana, 16h00

Libye - Botswana, 16h00 Groupe C : Côte d'Ivoire - Ghana, 19h00

Côte d'Ivoire - Ghana, 19h00 Groupe E : Sierra Leone - Zimbabwe, 19h00

Sierra Leone - Zimbabwe, 19h00 Groupe G : Cameroun - Comores, 19h00

Cameroun - Comores, 19h00 Groupe H : Tunisie - Ouganda, 19h00

Vendredi 25 septembre 2026 - Tous les horaires sont indiqués en GMT

Groupe L : Tanzanie - Guinée-Bissau, 13h00

Groupe A : Niger - Lesotho, 15h00

Niger - Lesotho, 15h00 Groupe B : Malawi - Soudan du Sud, 16h00

Malawi - Soudan du Sud, 16h00 Groupe C : Gambie - Somalie, 16h00

Gambie - Somalie, 16h00 Groupe I : Togo - Burundi, 16h00

Togo - Burundi, 16h00 Groupe J : Soudan - Éthiopie, 16h00

Soudan - Éthiopie, 16h00 Groupe K : Rwanda - Liberia, 16h00

Rwanda - Liberia, 16h00 Groupe L : Nigeria - Madagascar, 16h00

Nigeria - Madagascar, 16h00 Groupe A : Maroc - Gabon, 19h00

Maroc - Gabon, 19h00 Groupe B : Égypte - Angola, 19h00

Égypte - Angola, 19h00 Groupe F : Burkina Faso - Bénin, 19h00

Burkina Faso - Bénin, 19h00 Groupe I : Algérie - Zambie, 19h00

Algérie - Zambie, 19h00 Groupe J : Sénégal - Mozambique, 19h00

Sénégal - Mozambique, 19h00 Groupe K : Mali - Cap-Vert, 19h00

Samedi 26 septembre 2026 - Tous les horaires sont indiqués en GMT