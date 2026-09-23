Afrique de l'Ouest: A New York, Bassirou Diomaye Faye rappelle l'attachement de l'Afrique de l'Ouest à un ''multilatéralisme rénové'

Présidence de la République du Sénégal/Facebook
Au sortir de la réunion de haut niveau sur le Pacte pour l’avenir en Afrique, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, s’est entretenu, ce mardi, avec son homologue du Burundi, Son Excellence Monsieur Evariste Ndayishimiye, Président en exercice de l’Union africaine.
22 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le chef de l'Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, président en exercice de la CEDEAO, a rappelé mardi à New York, l'attachement de l'Afrique de l'Ouest, à un "multilatéralisme rénové" à même de tenir les engagements pris en matière de financement du développement, de transition numérique et de paix.

Bassirou Diomaye Faye intervenait en qualité de président en exercice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest à une réunion de haut niveau consacrée à la mise en oeuvre du Pacte pour l'avenir en Afrique.

Il a rappelé l'attachement de l'Afrique de l'Ouest à un multilatéralisme rénové, capable de tenir les engagements pris en matière de financement du développement, de transition numérique et de paix, a rapporté la présidence sénégalaise dans une note publiée sur ses plateformes officielles.

Cette rencontre, organisée deux ans après l'adoption du Pacte pour l'avenir en Afrique, a permis de mesurer les progrès accomplis, les obstacles rencontrés et les opportunités qu'il ouvre pour le continent, notamment à travers le Pacte numérique mondial et la Déclaration sur les générations futures, souligne la même source.

Cette réunion de haut niveau tenue à New York était à l'initiative de l'Union africaine, de l'Organisation des Nations unies, de la Zambie et de la Namibie, fait savoir la présidence sénégalaise.

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