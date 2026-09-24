Sénégal: Météo - Fortes pluies à Dakar - L'alerte passe du rouge à l'orange

Les fortes précipitations enregistrées ce mercredi 23 septembre dans plusieurs localités du Sénégal ont conduit les services météorologiques à revoir leur niveau de vigilance. Après avoir placé plusieurs zones en alerte rouge, Météo Sénégal a finalement ramené le niveau de risque à l'orange pour la journée de vendredi.

Dakar, Thiès et Kolda figurent désormais parmi les zones placées sous vigilance orange. Selon les prévisions disponibles, l'épisode pluvieux devrait connaître son principal regain d'intensité entre la nuit de jeudi et vendredi.

La capitale reste particulièrement concernée par cette évolution de la situation météorologique. À Gorée, qui fait partie des secteurs les plus exposés, les cumuls pourraient atteindre environ 48 mm.

Le reste du territoire demeure sous différents niveaux de vigilance. Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kédougou, Louga, Matam, Saint-Louis, Tambacounda et Ziguinchor sont placées en vigilance jaune. Diourbel et Sédhiou, en revanche, ne sont plus concernées par le dispositif d'alerte.

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La baisse du niveau d'alerte ne signifie toutefois pas la fin du risque. Des précipitations importantes restent possibles dans les zones concernées, avec un risque d'inondations localisées et de perturbations dans les déplacements.

Après les importantes quantités de pluie observées mercredi, les populations sont ainsi invitées à maintenir leur vigilance, particulièrement durant la nuit de jeudi à vendredi. Les prévisions pourront encore être affinées à mesure que l'échéance approche.