Dakar — De fortes pluies affectent la capitale sénégalaise et plusieurs autres régions du pays avec des cumuls dépassant 100 millimètres, occasionnant un bilan provisoire de pertes en vies humaines et de blessés, a indiqué dans la nuit de dimanche à lundi le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique sur ses plateformes digitales.

"Depuis 48 heures, de fortes pluies affectent plusieurs régions du Sénégal. Certains postes pluviométriques ont enregistré des cumuls dépassant 100 millimètres, occasionnant des inondations, des perturbations de la circulation ainsi que des dégâts matériels. Le bilan provisoire fait état de pertes en vies humaines et de blessés, notamment à Dakar et à Matam", rapporte la même source, sans plus de détails sur les pertes en vies humaines.

A l'Unité 7 des Parcelles Assainies à Dakar, une jeune maman de 25 ans et son fils de 4 ans ont été tués à la suite d'un niveau d'eau élevé à leur domicile consécutif à un affaissement d'un mur de la concession, selon plusieurs médias sénégalais.Une personne a été tuée et deux autres blessées dans l'effondrement d'un hangar à Gourel Serigne, un quartier de la ville de Matam (nord), a appris l'APS auprès de la famille du défunt.Le hangar s'est effondré au moment où une pluie tombait sur la ville, dimanche, selon la même source.

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"À Kaolack, les circonstances de l'effondrement d'un bâtiment font encore l'objet d'évaluations", a souligné le ministère de l'Intérieur."Dès les premières alertes, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé a instruit la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et l'administration territoriale de renforcer la mobilisation et la coordination des interventions", a assuré la source.

Elle a indiqué que les gouverneurs, préfets et sous-préfets assurent, au niveau local, la coordination des secours, l'évaluation des dégâts, l'assistance aux sinistrés et la sécurisation des zones exposées."Les opérations se poursuivent et le bilan demeure évolutif", a précisé le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, appelant les populations à la "plus grande vigilance, en particulier à éviter les voies submergées et les bâtiments fragilisés".