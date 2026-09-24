Sénégal: Election du SG de l'ONU - «Nous sommes en train de discuter avec ceux qui votent », souligne le Président Diomaye Faye

En marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye s'est prononcé sur la candidature de son prédécesseur Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU, dans une interview accordée à France 24 et RFI.

Interrogé par France 24 et RFI sur les chances de l'ancien président sénégalais, Macky Sall de succéder à Antonio Guterres, dont le mandat arrive à terme le 31 décembre, le chef de l'État estime cette candidature reste pleinement dans la course.

«Nous sommes en train de discuter avec ceux qui votent qui tiennent la décision», a déclaré Bassirou Diomaye Faye.

Qui de mieux aujourd'hui pour défendre une meilleure place de l'Afrique que le président Macky Sall, a-t-il dit. Et de poursuivre, faisant allusion au Président Macky Sall « qui a subi les affres de la dette qui l'ont plombé par rapport aux ambitions qu'il a eues et qu'il partage avec beaucoup de pays du tiers-monde ou du Sud ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une manière de rappeler que le processus de désignation du prochain secrétaire général des Nations unies reste largement ouvert. La décision finale dépendra notamment de la position des cinq membres permanents du Conseil de sécurité (États-Unis, Russie, Chine, France et Royaume-Uni) avant la nomination par l'Assemblée générale.

« Je pense qu'il est de notre devoir de le soutenir en tant que Sénégalais, de le soutenir parce que nous pensons aujourd'hui que la place qui doit être celle de l'Afrique au sein de l'ONU ne peut être mieux défendue que par un Africain », ajoute le président de la République.