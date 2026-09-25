Sénégal: A la Tribune de l'ONU, Bassirou Diomaye Faye renouvelle son appui à la candidature de Macky Sall

24 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président Bassirou Diomaye Faye, a renouvelé jeudi à New York son appui à la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies, estimant que son prédécesseur à la tête de l'ONU serait capable de bâtir des ponts entre les Etats membres.

"C'est l'occasion pour moi de renouveler mon appui à la candidature de Macky Sall, ancien président du Sénégal et de réitérer la demande de soutien du Sénégal auprès des Etats membres", a-t-il notamment déclaré à la tribune des Nations unies.

Intervenant lors du débat général de l'Assemblée générale annuelle de l'organisation, Bassirou Diomaye Faye a relevé que l'ONU avait besoin d'un secrétaire général capable de parler à tous, d'écouter et de bâtir des ponts entre les Etats membres.

"C'est la vision que porte Monsieur Macky Sall, ancien président de la République du Sénégal", a fait valoir le chef de l'Etat sénégalais, répétant qu'au-delà des réformes, l'ONU avait besoin d'un "leadership expérimenté pour conduire son action en ces temps de crises et d'incertitudes".

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Il a insisté sur le fait que le Sénégal continuait de croire à la vision d'un monde fondé sur la paix, la justice, la dignité de chacun et la fraternité humaine au moment où l'ONU cherche à rétablir la confiance.

"Le monde n'a pas besoin de postures unilatéralistes. Il a besoin d'un multilatéralisme plus juste, plus inclusif et plus efficace. Faire face à nos défis exige des ponts plutôt que des murs. Le dialogue plutôt que la confrontation. La coopération plutôt que l'isolement. Le droit plutôt que la force", a martelé Bassirou Diomaye Faye.

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