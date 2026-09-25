Afrique du Sud: Face à une série de féminicides, une pétition réclame une unité spéciale permanente

En Afrique du Sud, alors que l'enquête sur le meurtre de neuf femmes dans la région de Johannesburg piétine, la mobilisation citoyenne se poursuit. La police refuse toujours de parler d'un tueur en série. Manifestations et pétitions se multiplient pour réclamer davantage de moyens contre les violences faites aux femmes, érigées l'année dernière au rang de « désastre national » par le président Cyril Ramaphosa.

Comme beaucoup de Sud-Africaines, Deminkha Pillay, 24 ans, a été choquée par la série de féminicides qui a récemment frappé la région de Johannesburg, où neuf femmes ont été retrouvées mortes en quelques semaines. « Nous avons besoin que les femmes puissent se sentir en sécurité. On ne veut plus qu'on nous demande d'être plus prudentes, parce qu'on l'est déjà ! », insiste la jeune femme. Pour elle, « la solution, ce n'est pas qu'on soit prudentes, mais que des mécanismes soient mis en place pour éviter ces crimes et vraiment nous protéger ».

C'est justement l'objectif de la pétition lancée par Deminkha Pillay et son association Amandla.mobi. Elle demande aux ministres de la Police et des Finances de créer une unité spéciale chargée d'enquêter sur les meurtres et viols en série. Une structure qui fonctionnerait tout au long de l'année, et pas seulement lorsque plusieurs affaires provoquent une forte mobilisation.

« Analyser ces schémas criminels »

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« Pourquoi a-t-il fallu attendre une quatrième victime pour enfin voir une cellule spéciale se pencher sur ces cas ? », interroge Deminkha Pillay. Elle cite également l'arrestation récente de deux violeurs en série dans la province du KwaZulu-Natal, soupçonnés d'être impliqués respectivement dans 14 et 16 viols. « Comment est-ce possible d'attendre autant avant de comprendre qu'il y a un mode opératoire ? », poursuit-elle.

Selon la militante, une unité permanente permettrait de mieux « analyser ces schémas criminels », notamment lorsque les différentes affaires sont traitées par « plusieurs commissariats ». « C'est pourquoi nous demandons aux ministres, d'abord, de réserver un budget spécifique à cette initiative, puis de la mettre en place », explique-t-elle. La pétition, qui a recueilli quelques centaines de signatures, doit prochainement être adressée aux ministres concernés.