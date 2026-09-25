Zambie: Au pays, la prévention du VIH est déployée au plus près des communautés

Une nouvelle solution de prévention du VIH ouvre aujourd'hui le champ des possibles. Mais une telle avancée ne vaut rien si elle n'atteint pas les personnes qu'elle est censée aider.

En Zambie, le projet SCALE-IT, financé par Unitaid et dirigé par l'hôpital universitaire de Lusaka, teste actuellement une approche basée sur des pôles et des relais afin d'offrir des options de prévention du VIH à longue durée d'action au-delà des murs des structures de santé traditionnelles, sur les lieux mêmes où vivent et travaillent les gens.

Les structures de santé publique, qui font office de pôles de référence, sont reliées à des relais communautaires et du secteur privé, qui assurent les mêmes services au plus près des populations - sur les marchés, les espaces où se rassemblent les jeunes, les postes de santé communautaire, ou encore les cliniques privées.

Des agentes et agents de santé communautaires et des pairs de sensibilisation sont là pour transmettre des informations et répondre aux questions sur le lénacapavir, une solution de prévention du VIH injectable à longue durée d'action, mais aussi pour orienter vers des services qui n'appartiennent pas aux structures de santé traditionnelles.

Découvrez comment le projet SCALE-IT déploie la prévention du VIH au-delà des structures de santé.