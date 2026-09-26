Sénégal: La FAO offre au pays du matériel de conservation des vaccins vétérinaires

Dakar — L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a remis au gouvernement sénégalais un don d'équipements destinés à la conservation et au transport des vaccins vétérinaires, vendredi, à Dakar.

Le don comprenant 521 équipements de réfrigération a une valeur de 25,2 millions de francs CFA, selon la FAO.

Il est composé de 16 glacières isothermes, de 300 accumulateurs de froid de 0,4 litre, de 100 enregistreurs de température LogTag réutilisables, de 100 porte-vaccins, de deux réfrigérateurs solaires à entraînement direct et de trois réfrigérateurs-congélateurs solaires, d'après l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Elle explique que le matériel offert au ministère sert à "conserver l'efficacité des vaccins en maintenant la chaîne de froid sans interruption, du lieu de production ou d'importation jusqu'à l'animal".

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"Le vaccin est l'un des outils les plus efficaces et les plus rentables pour prévenir et contrôler les maladies animales. Mais un vaccin n'est efficace que s'il est conservé dans de bonnes conditions, du laboratoire de production à la vaccination de l'animal", souligne Bintia Stephen-Tchicaya, la coordonnatrice sous-régionale de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest, basée à Dakar.

Elle ajoute, pour montrer l'utilité du matériel offert au Sénégal, qu'une exposition à la chaleur ou une congélation accidentelle peut réduire l'efficacité des vaccins.

Les équipements ont été offerts au Sénégal à la suite d'une étude menée en 2025 par le bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest et la direction des services vétérinaires du ministère sénégalais de l'Élevage.

D'après Bintia Stephen-Tchicaya, cette étude révèle des "fragilités" liées au contrôle des reliquats de vaccins de la campagne 2024-2025.

Un "diagnostic sans complaisance" découle de cette étude, selon le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikhou Oumar Ba.

Le ministère va en "tirer toutes les conséquences" qu'il faut, a-t-il assuré lors de la remise des équipements.

Le budget nécessaire à l'exécution du plan d'action de cinq ans issu de cette étude s'élève à près de 3 milliards de francs CFA, selon M. Ba.