Afrique: Les vaccins sans réfrigération pourraient élargir la couverture vaccinale sur le continent

analyse

Il est essentiel de conserver les vaccins et les médicaments à la bonne température pour garantir leur efficacité et leur sécurité. Or, cet aspect est souvent négligé lorsqu'il s'agit de les acheminer vers les personnes qui en ont besoin. En avril 2025, la société britannique de biotechnologie Stablepharma a lancé le premier essai clinique sur l'homme d'un vaccin contre le tétanos et la diphtérie conçu pour rester stable sans réfrigération.

Cette avancée a ravivé l'intérêt pour les technologies susceptibles de répondre à ce besoin, en particulier dans les régions où les infrastructures électriques, de transport et de stockage sont limitées. Nous avons interrogé à ce sujet les experts en vaccination Charles Shey Wiysonge et Chinwe Juliana Iwu-Jaja.

Pourquoi la conservation des vaccins est-elle un enjeu si important ?

Les vaccins parcourent un long chemin avant d'atteindre la personne qu'ils sont censés protéger. Certains vaccins peuvent passer plusieurs mois en transit et en stockage : du fabricant aux véhicules frigorifiques, en passant par les chambres froides nationales, les chambres froides de district, les réfrigérateurs des établissements de santé et les sessions de vaccination de proximité. Les vaccins doivent généralement être conservés entre 2 °C et 8 °C. Certains nécessitent des températures bien plus basses.

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Ce système ininterrompu de réfrigération constitue la chaîne du froid. Il protège les vaccins contre toute perte d'efficacité due à une chaleur excessive ou à un gel accidentel. La chaîne du froid repose sur un approvisionnement électrique fiable, des réfrigérateurs et des congélateurs, ainsi que des dispositifs de surveillance de la température. Des glacières, des véhicules, du carburant, des techniciens de maintenance et des agents de santé formés sont également indispensables.

Une défaillance à n'importe quel maillon peut rendre les vaccins inutilisables ou compromettre leur qualité. Ces exigences sont particulièrement difficiles à satisfaire dans les communautés isolées, les zones touchées par des conflits et les établissements dont l'alimentation électrique est instable. Par exemple, après le déclenchement des combats au Soudan en avril 2023, l'Unicef a signalé que l'instabilité de l'approvisionnement en électricité et les pénuries de carburant pour les générateurs avaient compromis la chaîne du froid centrale qui stockait des millions de doses de vaccins.

Les professionnels de santé qui mènent des campagnes de vaccination dans les communautés doivent transporter les vaccins dans des glacières équipées de blocs réfrigérants et les surveiller attentivement. Le poids, l'espace de stockage limité et la nécessité de regagner l'établissement dans un délai défini peuvent restreindre la distance que les équipes de vaccination peuvent parcourir et la durée de leur séjour dans les communautés.

Les programmes de vaccination ont adopté des mesures offrant une certaine flexibilité. Par exemple, le moniteur de flacon de vaccin est une petite étiquette thermosensible apposée sur un flacon de vaccin (le petit récipient en verre ou en plastique contenant une ou plusieurs doses d'un vaccin). Le moniteur de flacon de vaccin change de couleur en fonction de l'exposition cumulative à la chaleur. Cela aide les professionnels de santé à déterminer si le flacon peut encore être utilisé ou s'il doit être jeté. Il ne mesure pas directement la puissance du vaccin ni ne détecte le gel, qui doivent être surveillés séparément.

Une autre approche consiste à recourir à la chaîne à température contrôlée. Celle-ci permet de conserver certains vaccins spécifiquement approuvés en dehors de la plage standard de 2 °C à 8 °C pendant une période limitée et surveillée, immédiatement avant leur administration.

L'annonce du développement d'une nouvelle technologie vaccinale susceptible de réduire la dépendance à la réfrigération est donc très bienvenue.

Quels sont les projets en cours ?

Des chercheurs ont testé une version « sans réfrigération » d'un vaccin contre le tétanos et la diphtérie connu sous le nom de SPVX02. Cette technologie utilise le tréhalose, un sucre naturel qui protège certaines plantes et certains organismes lors du dessèchement. Le vaccin est lyophilisé avec du tréhalose pour former une poudre. Il se conserve sans réfrigération et est mélangé à de l'eau avant l'injection.

Les résultats du premier essai clinique chez l'homme ont été publiés dans eClinicalMedicine en septembre 2026. Soixante adultes en bonne santé au Royaume-Uni ont été répartis de manière aléatoire pour recevoir soit le vaccin « sans réfrigération », soit l'un des deux vaccins antitétaniques et antidiphthériques autorisés. La formulation expérimentale a été bien tolérée. Elle a également généré d'excellentes réponses immunitaires (la capacité de l'organisme à reconnaître et à combattre les infections).

Les données de stabilité en laboratoire recueillies avant cet essai ont montré que le vaccin ne nécessitant pas de réfrigération peut rester stable pendant au moins 24 mois à des températures allant jusqu'à 30 °C.

Il s'agit là d'une preuve de concept importante. Cependant, le produit n'est pas encore prêt à être utilisé dans le cadre des programmes de vaccination africains. Des études supplémentaires sont nécessaires. Celles-ci devront porter sur des populations plus importantes et plus diversifiées, y compris les utilisateurs visés par le vaccin.

Quelles pourraient en être les implications pour les pays africains ?

Si les données ultérieures et les évaluations réglementaires s'avèrent favorables, les vaccins ne nécessitant pas de réfrigération pourraient assouplir leur distribution.

Par exemple :

Au Sahel et dans la Corne de l'Afrique, des équipes mobiles pourraient atteindre les communautés pastorales et nomades sans dépendre de la production de blocs réfrigérants.

Dans les zones insulaires, montagneuses et peu peuplées, les vaccins pourraient supporter des trajets plus longs.

En cas de conflit ou d'urgence humanitaire, ils pourraient être stockés plus près des populations déplacées, même lorsque l'électricité et les moyens de transport sécurisés sont intermittents.

Ils pourraient alléger la pression sur les réfrigérateurs surchargés dans les zones urbaines en forte croissance et lors des campagnes de vaccination de masse.

La réduction des besoins en matière de réfrigération, de carburant, d'équipement et de transport spécialisé pourrait diminuer les coûts et l'empreinte environnementale de la distribution des vaccins.

Cette même solution pourrait à terme s'appliquer à d'autres vaccins et médicaments sensibles à la température. Mais chaque produit devrait faire l'objet de ses propres données de preuve et d'une autorisation spécifique.

Qu'est-ce qui existe déjà ?

L'Afrique ne part pas de zéro. MenAfriVac, le vaccin contre la méningite A, a été développé pour l'Afrique. Son utilisation a été autorisée à des températures pouvant atteindre 40 °C pendant quatre jours immédiatement avant l'administration, dans le cadre d'une chaîne du froid contrôlée. Son utilisation au Bénin a montré que les agents de vaccination pouvaient atteindre des populations isolées avec une charge logistique allégée.

D'autres vaccins ont également été préqualifiés par l'Organisation mondiale de la Santé pour une utilisation dans une chaîne du froid contrôlée. Il s'agit notamment des vaccins contre le papillomavirus humain, la typhoïde et le choléra. La nouvelle approche «sans réfrigération» va plus loin. Elle vise à supprimer complètement la réfrigération tout au long du stockage et de la distribution à long terme.

Mais ce n'est pas une solution miracle. Pourquoi ?

«Sans réfrigération» ne signifie pas «sans logistique». De même, un seul vaccin ne nécessitant pas de réfrigération ne rendrait pas tout un programme national «sans réfrigération».

Les professionnels de santé administrent généralement plusieurs vaccins à la fois. La plupart d'entre eux nécessiteraient toujours une réfrigération.

Dans de nombreuses régions d'Afrique, les températures ambiantes dépassent fréquemment les 30 °C. Certains affirment que les vaccins restent stables à des températures plus élevées et fluctuantes, ainsi qu'après une exposition répétée à la chaleur. Mais ces affirmations doivent faire l'objet d'une vérification indépendante dans des conditions réelles de transport et de stockage.

Un vaccin en poudre doit être mélangé à la quantité exacte du liquide stérile spécifié avant l'injection. La reconstitution peut entraîner des erreurs de dosage ou une contamination. Et le vaccin reconstitué non utilisé devra peut-être être rapidement éliminé.

Les pays pourraient donc fonctionner avec des systèmes mixtes, assortis de règles de manipulation différentes, pendant de nombreuses années avant que tous les vaccins ne deviennent ne nécessitant pas de réfrigération. Les premiers bénéfices pourraient provenir d'une distribution plus flexible sur le «dernier kilomètre» plutôt que de la suppression des chambres froides.

L'accessibilité financière sera déterminante.

Les pays auront toujours besoin de prévisions fiables, d'un approvisionnement, d'une gestion des stocks, d'une surveillance de la sécurité et d'une réglementation.

La technologie ne permettra pas de pallier la pénurie de personnel de santé, l'inaccessibilité des services, les occasions manquées de vaccination ou la méfiance du public.

Enfin, la grande question est de savoir si la flexibilité offerte par cette avancée changera le profil des personnes vaccinées.

La poursuite du développement clinique devrait se concentrer sur les produits et les contextes offrant le plus grand bénéfice, et évaluer la sécurité, la faisabilité, l'acceptabilité, les coûts, le gaspillage, ainsi que les effets sur la couverture vaccinale et l'équité. La véritable avancée sera une technologie permettant aux systèmes de santé de protéger davantage de personnes -- en particulier celles que les services actuels ne parviennent pas à atteindre, malgré leurs efforts répétés.

Charles Shey Wiysonge, Extraordinary Professor, Global Health, Stellenbosch University; South African Medical Research Council

Chinwe Juliana Iwu-Jaja, Director, Evidence Synthesis- Centre for Equitable Immunisation anad Pandemic Preparedness