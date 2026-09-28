Soudan: La conférence internationale sur les ports soudanais débute à Port-Soudan

La conférence internationale sur les ports soudanais s'est ouverte aujourd'hui à Port-Soudan sous le thème « Le rôle des ports soudanais dans la promotion de l'investissement et de l'économie nationale ». Organisée par l'Autorité des ports maritimes soudanais en coopération avec l'Institut de formation portuaire et le Centre de recherche et de conseil de l'Académie arabe des sciences, de la technologie et du transport maritime, la conférence se tient les 27 et 28 septembre sous le patronage du ministre des Infrastructures et des Transports, Saif Al-Nasr al-Tijani Haroun.

La rencontre réunit des responsables soudanais ainsi qu'une sélection d'experts du Soudan, d'Égypte, d'Espagne, de Chine et du Royaume-Uni.

Le doyen de l'Institut de formation portuaire, Dr Alaa-Addin Mahmoud Morsi, a souligné que la coopération entre l'Institut et l'Autorité des ports maritimes soudanais, a contribué à la création à Port-Soudan d'un centre régional de formation et de conseil destiné à renforcer les compétences nationales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a indiqué que la conférence aborde les principaux enjeux de l'avenir du secteur, notamment le rôle stratégique des ports dans le développement économique, la connectivité régionale et les chaînes d'approvisionnement, les investissements et partenariats public-privé, les infrastructures et leur réhabilitation, la transformation numérique et l'intelligence artificielle, les ports verts et durables, ainsi que la formation et la sécurité.

La conférence comprend quatre sessions scientifiques consacrées à vingt communications présentées par des experts des cinq pays participants. Les organisateurs souhaitent aboutir à une feuille de route opérationnelle pour le développement du secteur, au-delà de simples recommandations théoriques.