Afrique de l'Est: L'armée soudanaise rejette les accusations éthiopiennes de soutien à l'opposition

28 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Les forces armées soudanaises (FAS) ont fermement rejeté les accusations du chef d'état-major de la défense nationale éthiopienne, qui reproche au Soudan de soutenir l'opposition éthiopienne.

L'armée soudanaise a qualifié dans un communiqué,ces allégations d'infondées, affirmant disposer d'informations selon lesquelles les Forces de soutien rapide (FSR) bénéficieraient toujours, depuis le territoire éthiopien, d'un appui comprenant l'entraînement, l'approvisionnement et l'utilisation de drones militaires.

Elle a réaffirmé l'attachement du Soudan au droit international et aux principes de bon voisinage, tout en soulignant qu'il ne s'ingère pas dans les affaires intérieures des autres États et ne permettra aucune atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité nationale.

L'armée a appelé la partie éthiopienne à faire preuve de précision et de responsabilité et à privilégier le dialogue ainsi que les canaux officiels afin de préserver la sécurité et la stabilité des deux pays et de la région.

Elle a enfin assuré rester vigilante pour protéger les frontières et la souveraineté du Soudan.

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