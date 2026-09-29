Afrique de l'Est: Le Soudan rejette les accusations sans fondement d'Addis-Abeba

29 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué lundi y a rejeté catégoriquement les « accusations infondées » du chef d'état-major éthiopien, qui accuse Khartoum de soutenir l'opposition éthiopienne. Le Soudan dénonce une tentative flagrante de l'impliquer dans les conflits internes éthiopiens.

Khartoum a réaffirmé sa position constante de respect de la souveraineté des États, de non-ingérence et de bon voisinage.

En revanche, le gouvernement soudanais a affirmé détenir des « preuves irréfutables » du soutien direct de l'Éthiopie à la milice terroriste des Forces de soutien rapide (FSR). Selon le communiqué, Addis-Abeba fournit un appui logistique et militaire, incluant l'entraînement et le lancement de drones kamikazes depuis son territoire contre le Soudan, ce qui constitue une menace directe pour sa sécurité.

Tout en assurant que ses terres ne serviront jamais de base pour déstabiliser ses voisins, le Soudan a averti que sa sécurité nationale n'était pas négociable et qu'il se réservait le droit légitime de protéger son territoire conformément au droit international.

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Enfin, Khartoum a appelé l'Éthiopie à faire preuve de responsabilité, à cesser d'alimenter les tensions régionales et à privilégier le respect mutuel pour préserver la stabilité de la région.

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