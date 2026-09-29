Afrique: Procès crash Air Algérie - Après la condamnation, vite les indemnisations

analyse

Est-ce la fin d'un long feuilleton judiciaire dont les origines remontent à une douzaine d'années de cela ? En tout cas, une étape cruciale de l'affaire vient d'être franchie le lundi 28 septembre 2026.

Hier, en effet, le tribunal correctionnel de Paris a rendu son verdict sur le dossier du vol AH5017, en référence au crash de l'avion MD-83 affrété par Air Algérie auprès de la compagnie espagnole Swiftair. Reconnue coupable d' « homicides involontaires », elle a été condamnée à la peine maximale de 225 000 euros.

On se rappelle, que l'aéronef, parti de Ouagadougou pour Alger avec à son bord 110 passagers et six membres de l'équipage s'est écrasé à Gossi, dans le nord du Mali. Aucun survivant lors de cette frissonnante nuit du 24 juillet 2014 sous un ciel sahélien en proie à un orage.

A la douleur des familles des victimes, dont 23 Burkinabè et 54 Français, se mêlent stupeur et interrogations de la communauté de la navigation aérienne et de l'opinion publique.

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Que s'est-il donc passé ? Problème technique ? Erreur humaine ? Les deux à la fois, comme c'est souvent le cas en pareilles circonstances ?

Tous les regards sont désormais tournés vers le Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA), autorité française en charge des investigations sur les accidents d'aviation civile.

En 2016, deux ans après le drame, les conclusions sont formelles : l'orage a provoqué la formation de cristaux de glace dans les capteurs de pression, ce qui a conduit au décrochage de l'appareil.

Toutefois, les experts du BEA pointent du doigt des défaillances humaines, à savoir l'absence de réaction appropriée du pilote et de la copilote.

En clair, le crash aurait pu être évité si ces deux membres de l'équipage avaient exécuté les gestes recommandés, en l'espèce, l'activation du système d'antigivrage.

Autre révélation accablante pour Swiftair, propriétaire de l'avion et responsable du personnel navigant prêtée à la compagnie Air Algérie : « Le commandant de bord avait manqué une séance obligatoire de remise à niveau sur l'antigivrage et lui et sa copilote étaient saisonniers et sortaient d'une période d'inactivité de plusieurs mois ».

Après donc plusieurs années de péripéties judiciaires, marquées, entre autres, par une ordonnance de non-lieu de la justice espagnole en 2016, le tribunal correctionnel de Paris, qui a hérité du dossier, a conclu à la responsabilité pénale de Swiftair : « des négligences dans la formation et l'entrainement de l'équipage ont contribué de façon certaine à l'accident ».

Au-delà de l'amende de 225 000 euros, certes maximale mais dérisoire comparée à l'ampleur du drame, cette sentence est une victoire morale pour le collectif des familles des victimes, dont l'Association des familles des victimes (AFAVIC), dirigée par notre compatriote Me Halidou Ouédraogo, endeuillé par la mort de fille lors du crash.

Après ce baume au coeur administré par la justice française, il faut bien solder rapidement l'épineuse question des indemnisations, comme c'est toujours le cas en pareille situation.

C'est vrai que quel que soit le montant des dédommagements, cela ne ramènera aucune victime à la vie. Mais n'oublions pas que la disparition d'un proche, au-delà du chagrin sur les personnes affectées, est souvent synonyme de vide matériel, de précarité sociale et bien d'autres entraves existentielles qu'il faudrait, sinon à conjurer, du moins à en minimiser l'impact.

Espérons donc que le règlement à l'amiable, initialement opté par l"AFAVIC, mais resté « incomplet », selon son président, Me Halidou Ouédraogo, sera vite effectif et conséquent.

Et surtout, que le ciel d'Afrique ne deviendra pas un espace foutoire où l'on fait voler des avions de sûreté douteuse avec à leur bord un personnel navigant aux compétences toutes aussi douteuses.