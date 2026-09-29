Afrique: Crash du vol Air Algérie en 2014 - La compagnie aérienne Swiftair condamnée à l'amende maximale

La compagnie espagnole Swiftair, propriétaire du MD-83 affrété par Air Algérie qui s'était écrasé en plein Sahel le 24 juillet 2014, a été condamnée lundi 28 septembre 2026 à la peine maximale de 225 000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Paris pour homicides involontaires. La juridiction a ainsi suivi les réquisitions du parquet lors du procès en mars dernier.

Douze ans après le crash d'un avion Air Algérie dans le nord du Mali, le tribunal correctionnel de Paris a retenu que des négligences de la compagnie espagnole dans la formation et l'entraînement de l'équipage du vol AH5017 Ouagadougou-Alger ont « contribué de façon certaine à l'accident », qui avait fait 116 morts. Lors du procès, les juges ont estimé que des manquements graves avaient joué un rôle dans le drame, l'équipage n'ayant pas su réagir de façon adaptée pour éviter l'accident.

De son côté, la défense avait pointé en mars dernier des manquements dans un dossier qui, selon elle, n'avait pas pris en compte le non-lieu prononcé en Espagne dans la même affaire. Des arguments qui n'ont pas été retenus.

« Une étape importante »

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La Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (Fenvac), constituée partie civile dans ce dossier, a rapidement réagi sur son site : « Cette condamnation constitue une étape importante dans la reconnaissance des responsabilités pénales liées à cette catastrophe. »

La vice-présidente de l'association AH5017 Ensemble, Suzanne Aillot, se dit, elle aussi, soulagée à l'issue de cette bataille judiciaire. « Je crois qu'on est réconforté par ce verdict, qui a bien mis en évidence les manquements de la compagnie Swiftair, qui avait quand même essayé de se défausser sur les pilotes. La faute du pilote automatique, la faute de Boeing, la faute de ceci, cela, etc. Et qui nous a beaucoup fait traîner avant qu'on puisse avoir ce procès. » Après douze ans de mobilisation, elle évoque « un sentiment d'avoir aussi lutté pour quelque chose ».

Ça fait des années que, collectivement, avec l'association AH5017 Ensemble, on avait comme objectif d'obtenir un procès. Ça nous a beaucoup mobilisés. C'est très long, douze ans. On a beaucoup travaillé là-dessus. Voilà, on a une espèce de sentiment d'aboutissement, d'être arrivé jusque-là.

L'appareil s'était écrasé dans le nord du Mali avec à son bord 110 passagers et six membres d'équipage. Parmi les victimes figuraient notamment 54 Français, 23 Burkinabè, ainsi que des Libanais et des Algériens. Aucun des 116 occupants de l'appareil n'avait survécu.