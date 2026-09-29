Maroc: Fatima Ezzahra El Mansouri nommée cheffe du gouvernement, une première pour une femme

Le roi Mohammed VI a nommé, mardi 29 septembre 2026, Fatima Ezzahra El Mansouri au poste de cheffe du gouvernement après la victoire de son parti aux élections législatives de la semaine dernière, selon un communiqué du cabinet royal. C'est une première historique au Maroc : elle devient la première femme à accéder à ce poste.

Le Maroc a une nouvelle cheffe du gouvernement. Le roi Mohammed VI a reçu, mardi 29 septembre, Fatima Ezzahra El Mansouri au palais royal de Rabat. Celle qui occupait la fonction de coordinatrice nationale du Parti Authenticité et Modernité (PAM) est désormais « chargée de former le nouveau gouvernement », selon le communiqué du cabinet royal.

L'actuelle maire de Marrakech n'était pas la seule, au sein du PAM - arrivé en tête des législatives du 23 septembre, avec 97 sièges remportés - à pouvoir convoiter cette place de cheffe du gouvernement. À 50 ans, Fatima Ezzahra El Mansouri marque, par sa nomination, une nouvelle page de la vie politique marocaine. Première femme à devenir cheffe du gouvernement, l'avocate de formation fait partie des figures du PAM, qu'elle a rejoint à sa formation en 2008. Elle en a intégré le comité collégial de direction en 2024.

Son ascension politique est fulgurante. Elle a décroché un premier mandat de maire d'une des plus grandes villes du royaume, Marrakech, en 2009. Fatima Ezzahra El Mansouri est ainsi devenue la deuxième femme dans l'histoire à occuper ce poste, après Assma Chaâbi du côté d'Essaouira. Après avoir quitté ses fonctions en 2015, elle a repris la mairie en 2021.

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Au niveau national aussi, Fatima Ezzahra El Mansouri s'est distinguée : elle a décroché trois mandats de députée dans la circonscription de Medina Sidi-Youssef pendant dix ans avant d'intégrer, en 2021, le gouvernement sortant d'Aziz Akhannouch en tant que ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville.

Alors que l'ombre du puissant président de la Fédération marocaine de football, Fouzi Lekjaa, qui a rejoint le PAM récemment, planait autour du poste de chef du gouvernement, le profil plus expérimenté de Fatima Ezzahra El Mansouri a été privilégié. Sa première tâche : constituer une majorité au Parlement et choisir les nouveaux membres du gouvernements.