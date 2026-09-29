Maroc: Fatima Ezzahra El Mansouri, une pionnière au sommet de l'État

À 50 ans, Fatima Ezzahra El Mansouri devient la première femme à prendre la tête du gouvernement marocain. Nommée le 29 septembre 2026 par le roi Mohammed VI, après la victoire du Parti authenticité et modernité (PAM) aux élections législatives, elle franchit une nouvelle étape dans un parcours construit entre Marrakech, le Parlement, le gouvernement et la direction de son parti.

De Marrakech à la politique nationale

Née le 3 janvier 1976 à Marrakech, Fatima Ezzahra El Mansouri est avocate de formation, spécialisée en droit foncier et immobilier. Diplômée notamment en droit privé et en droit des contrats d'affaires, elle est inscrite au barreau de Marrakech depuis 2005.

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Son engagement politique débute en 2007 au sein du Mouvement de tous les démocrates. L'année suivante, elle participe à la création du Parti authenticité et modernité (PAM), formation au sein de laquelle elle va progressivement s'imposer.

C'est à Marrakech qu'elle acquiert une stature nationale. En 2009, elle est élue à la tête du conseil communal de la ville, devenant la première femme à diriger la cité ocre. Elle occupe cette fonction jusqu'en 2015, avant de retrouver la mairie en 2021.

Parallèlement, elle siège à la Chambre des représentants de 2011 à 2021. Cette décennie au Parlement consolide son expérience politique et accompagne son ascension au sein du PAM.

De ministre à dirigeante du PAM

En octobre 2021, Fatima Ezzahra El Mansouri entre dans le gouvernement d'Aziz Akhannouch. Elle se voit confier le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, portefeuille qu'elle conserve jusqu'en 2026.

Au sein de son parti, elle gravit également les échelons. Présidente du Conseil national du PAM entre 2015 et 2024, elle devient cette année-là coordinatrice de sa direction collégiale.

Son parcours réunit ainsi les principales dimensions de la vie politique marocaine : gestion d'une grande collectivité locale, expérience parlementaire, responsabilités ministérielles et direction partisane.

La victoire du PAM ouvre les portes de la Primature

Les élections législatives du 23 septembre 2026 ouvrent une nouvelle étape. Le PAM arrive en tête avec 97 sièges sur les 395 que compte la Chambre des représentants, devant le Rassemblement national des indépendants (RNI), qui en obtient 66, et l'Istiqlal, avec 65 sièges.

Aucune formation ne disposant seule de la majorité absolue, la constitution du prochain gouvernement passe nécessairement par des négociations entre partis.

Six jours après le scrutin, le roi Mohammed VI reçoit Fatima Ezzahra El Mansouri au Palais royal de Rabat. En vertu de l'article 47 de la Constitution, qui prévoit que le chef du gouvernement soit nommé au sein du parti arrivé en tête des élections législatives, le souverain la désigne cheffe du gouvernement et la charge de former le nouvel exécutif.

À l'issue de l'audience royale, Fatima Ezzahra El Mansouri affirme vouloir proposer un gouvernement répondant aux attentes du souverain et des citoyens marocains.

Une première dans l'histoire politique du Maroc

Sa nomination marque une rupture symbolique majeure : jamais auparavant une femme n'avait dirigé le gouvernement marocain.

Cette première couronne près de deux décennies d'engagement politique. De la mairie de Marrakech à la tête du gouvernement, en passant par le Parlement, un ministère stratégique et la direction du PAM, Fatima Ezzahra El Mansouri a progressivement occupé plusieurs des principaux échelons du pouvoir politique marocain.

Mais sa nomination ouvre désormais une autre étape : celle de la formation d'une majorité.

Avec 97 députés, le PAM reste loin des 198 sièges nécessaires pour disposer seul de la majorité absolue à la Chambre des représentants. La nouvelle cheffe du gouvernement doit donc engager des consultations avec les autres formations politiques afin de bâtir une coalition et de constituer son équipe gouvernementale.

Après avoir marqué l'histoire de Marrakech en devenant la première femme à diriger la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri inscrit désormais son nom dans celle du Royaume en devenant la première femme à prendre les rênes du gouvernement marocain.