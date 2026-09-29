Afrique: CAN 2027 (Q) - Le Sénégal s'impose sans briller en Ethiopie

Le Sénégal lance sa campagne de qualification à la CAN 2027. Ce mardi 29 septembre 2026, les Lions ont battu l'Éthiopie 1-0 lors de la 2e journée, après le nul 1-1 au Mozambique. Trois points pour l'équipe de Patrick Vieira, mais de sérieuses inquiétudes dans le jeu.

Le Sénégal a tremblé, tangué parfois, mais a assuré la vic en Ethiopie. Ibrahim Mbaye, titulaire ce mardi, a très tôt mis les Lions sur orbite. Bie lancé par Nicolas Jackson, l'ailier d'Aston Villa a parfaitement trouvé la mire avec une frappe imparable (11e). Les Lions ont ensuite semblé maîtriser leur sujet. L'Éthiopie a alors haussé le ton avant la pause, avec une tête de Gugsa au-dessus et une frappe de Fikre qui a frôlé le poteau dans le temps additionnel.

Une seconde période à contre-courant

Après le repos, le match a changé de physionomie. Soutenus par leur public, les Éthiopiens ont installé leur rythme et repoussé les Sénégalais dans leur camp. Les Lions ont eu du mal à ressortir le ballon proprement. Leur seule véritable opportunité est arrivée à moins de dix minutes de la fin. Jackson l'a laissée passer, alors qu'elle aurait pu tuer la rencontre.

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Le Sénégal prend la 2e place du groupe J (4 pts), à egalité avec le Mozambique, victorieux du Soudan (4-1).

Le Sénégal, qui n'avait gagné qu'un seul de ses sept derniers matchs (5-0 contre l'Irak), retrouve le chemin du succès. Il a aussi gardé sa cage inviolée, ce qui est précieux.

En deuxième période notamment, l'Ethiopie a bousculé le Sénégal, frôlant l'égalisation plusieurs fois. Patrick Vieira et les siens sont attendus le 4 octobre prochain, contre les Comores en amical au stade Vélodrome, à la fois pour gagner, mais aussi rassurer.