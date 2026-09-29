Afrique: CAN 2027 (Q) - Le Sénégal s'impose sans briller en Ethiopie

29 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le Sénégal lance sa campagne de qualification à la CAN 2027. Ce mardi 29 septembre 2026, les Lions ont battu l'Éthiopie 1-0 lors de la 2e journée, après le nul 1-1 au Mozambique. Trois points pour l'équipe de Patrick Vieira, mais de sérieuses inquiétudes dans le jeu.

Le Sénégal a tremblé, tangué parfois, mais a assuré la vic en Ethiopie. Ibrahim Mbaye, titulaire ce mardi, a très tôt mis les Lions sur orbite. Bie lancé par Nicolas Jackson, l'ailier d'Aston Villa a parfaitement trouvé la mire avec une frappe imparable (11e). Les Lions ont ensuite semblé maîtriser leur sujet. L'Éthiopie a alors haussé le ton avant la pause, avec une tête de Gugsa au-dessus et une frappe de Fikre qui a frôlé le poteau dans le temps additionnel.

Une seconde période à contre-courant

Après le repos, le match a changé de physionomie. Soutenus par leur public, les Éthiopiens ont installé leur rythme et repoussé les Sénégalais dans leur camp. Les Lions ont eu du mal à ressortir le ballon proprement. Leur seule véritable opportunité est arrivée à moins de dix minutes de la fin. Jackson l'a laissée passer, alors qu'elle aurait pu tuer la rencontre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Sénégal prend la 2e place du groupe J (4 pts), à egalité avec le Mozambique, victorieux du Soudan (4-1).

Le Sénégal, qui n'avait gagné qu'un seul de ses sept derniers matchs (5-0 contre l'Irak), retrouve le chemin du succès. Il a aussi gardé sa cage inviolée, ce qui est précieux.

En deuxième période notamment, l'Ethiopie a bousculé le Sénégal, frôlant l'égalisation plusieurs fois. Patrick Vieira et les siens sont attendus le 4 octobre prochain, contre les Comores en amical au stade Vélodrome, à la fois pour gagner, mais aussi rassurer.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.