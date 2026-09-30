Afrique: Eliminatoires CAN 2027 - Le Ghana et le Nigéria surpris par la Gambie et la Guinée-Bissau

Dakar — La Gambie qui a largement dominé (2-4) le Ghana à l'extérieur et la Guinée-Bissau qui a surclassé (3-0) à domicile le Nigéria, ont réussi une belle opération lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, prévue conjointement au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Les Scorpions de la Gambie occupent provisoirement la tête du groupe C devant la Côte d'Ivoire qui joue en soirée contre la Somalie.

La partie était mal embarquée pour les Gambiens qui ont concédé deux buts en moins de trois minutes après la demi-heure de jeu. Mais les Scorpions ont réussi l'égalisation en marquant deux buts avant la mi-temps.

En deuxième période, l'entrant Ebrahima Colley a réussi un doublé pour permettre à la Gambie de réussir une "remontada" devant le Ghana et son public.

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Dans le groupe L, la Guinée-Bissau a pris les commandes en dominant le Nigéria sur le score de trois buts à zéro. Dans ce groupe, seule l'équipe classée première sera qualifiée à la CAN du fait de la présence de la Tanzanie dans la même poule.

Dans la poule I, l'Algérie a été tenue en échec par le Burundi (2-2). Ce match nul n'empêche pas les Fennecs d'occuper la première place avec quatre points, malgré la victoire de la Zambie devant le Togo.

L'une des sensations de la dernière coupe du monde, le Cap-Vert, n'arrive pas à faire décoller sa campagne de qualification à la prochaine CAN. Les Requins bleus ont été encore battus à domicile par une équipe ambitieuse du Rwanda.

Le Cap-Vert occupe la dernière place après ses deux défaites concédées lors des deux premières journées de la phase de qualification.

Les Lions du Sénégal sont venus à bout des Walyas d'Ethiopie, 1-0, en match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027, après leur match nul contre le Mozambique, à Maputo, lors de leur premier match.