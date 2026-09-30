Tunisie: Lancement de la campagne nationale 'Octobre Rose 2026' - Les femmes affluent pour se faire dépister

L'avenue Habib Bourguiba à Tunis a connu, mercredi matin, une affluence massive de femmes vers les tentes de santé mises en place pour offrir des consultations gratuites et des services de dépistage précoce du cancer du sein, dans le cadre du lancement de la campagne nationale « Octobre Rose » pour l'année 2026, qui a été organisée par l'Office national de la famille et de la population (ONFP) en partenariat avec plusieurs structures nationales et intervenants dans le secteur de la santé.

Les équipes de santé ont assuré les consultations cliniques préliminaires pour les femmes, avant de diriger les cas nécessitant des vérifications supplémentaires vers les examens d'imagerie médicale, notamment l'échographie (ultrason) et de mammographie.

A cette occasion, la directrice des services médicaux à l'ONFP Fatma Temimi a souligné l'importance des campagnes de dépistage qui permettent de passer de la phase d'examen clinique à celle de l'imagerie médicale, notant que les statistiques enregistrées au cours des précédentes campagnes ont démontré qu'en moyenne, 300 femmes sur chaque mille ayant effectué un examen clinique ont été orientées vers la mammographie, alors qu'environ 5 pc des cas sont susceptibles d'être atteints d'un cancer du sein et nécessitent une vérification et une prise en charge médicale supplémentaire.

Elle a indiqué que la campagne nationale de dépistage du cancer du sein a été lancée simultanément dans plusieurs régions, en particulier dans les délégations et les zones intérieures. Elle se poursuivra jusqu'au 30 octobre 2026, dans le but de rapprocher les services de dépistage aux femmes et de les encourager à recourir au dépistage précoce, a-t-elle signalé.

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De son côté, le professeur agrégé en gynécologie- obstétrique Dr. Fethi Mraihi a relevé que la Tunisie suit de près les progrès dans le domaine de traitement du cancer du sein, tant au niveau chirurgical qu'au niveau des traitements médicaux, soulignant que la prise en charge de la maladie repose de plus en plus sur la nature de la tumeur, son stade et ses caractéristiques biologiques.

Dr Mraihi a expliqué que les avancées dans le domaine chirurgical permettent, dans certains cas, de recourir à une chirurgie conservatrice du sein, qui consiste à retirer la tumeur tout en préservant autant que possible le tissu mammaire, plutôt que de recourir systématiquement à une ablation totale du sein, lorsque les caractéristiques de la tumeur, sa taille et sa localisation le permettent.

Il a ajouté que des progrès ont également été réalisés dans le domaine des traitements médicamenteux , en particulier les traitements ciblés qui visent des caractéristiques spécifiques des cellules cancéreuses, permettant d'adapter davantage le traitement aux caractéristiques biologiques de la tumeur.

Le spécialiste a insisté sur le fait que le dépistage précoce demeure un élément fondamental permettant d'améliorer les chances de prise en charge, car la détection du cancer du sein à un stade précoce offre davantage d'options thérapeutiques. Il a également affirmé qu'un résultat anormal d'un dépistage ne signifie pas nécessairement la présence d'un cancer, mais exige une évaluation et des examens complémentaires.

Concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'imagerie médicale, le directeur général de la santé au ministère de la santé Walid Naija a indiqué que la plupart des structures de santé régionales disposent d'équipements pour la mammographie, ajoutant que ces équipements sont reliés à un hôpital numérique, afin d'assurer la lecture des images à distance, en cas d'absence d'un médecin spécialiste en radiologie dans la région.

Il a souligné que l'intelligence artificielle est devenue un outil d'assistance dans le domaine de radiologie mammaire qui contribue à l'analyse des images et à l'identification des zones ou des lésions nécessitant une attention particulière de la part du radiologue.

A noter que les consultations et examens gratuits destinés aux femmes se poursuivent jusqu'à 14 heures à l'avenue Habib Bourguiba à Tunis, parallèlement aux activités de sensibilisation à l'importance de la prévention et du dépistage précoce.

La clinique mobile « MammoLife » participe à cette campagne à travers les services de mammographie et d'équipes de santé et de sensibilisation relevant des commissariats régionaux de la famille et de la population dans le Grand-tunis.

Il convient de rappeler que cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts nationaux visant à promouvoir la prévention et le dépistage précoce du cancer du sein et à rapprocher les services de dépistage et de santé aux femmes, notamment dans les zones intérieures.

Environ 4 300 nouveaux cas de cancer du sein ont été enregistrés en 2023 en Tunisie. Le cancer du sein se situe au premier rang des cancers incidents chez les femmes.