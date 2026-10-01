Afrique: Octobre Rose 2026 - Le dépistage au cœur de la mobilisation contre le cancer du sein

Le mois d’octobre marque le début de la campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein. Au Sénégal, en Tunisie et en République démocratique du Congo (RDC), autorités sanitaires et organisations spécialisées multiplient les initiatives pour promouvoir la prévention, le dépistage précoce et l’accès aux soins.

Chaque année, Octobre Rose mobilise à travers le monde autour de la lutte contre le cancer du sein. Pour l’édition 2026, les campagnes mettent notamment l’accent sur le dépistage précoce et la prise en charge rapide des femmes chez lesquelles une anomalie est détectée.

Au Sénégal, la LISCA appelle au dépistage

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Au Sénégal, la campagne Octobre Rose 2026 a été lancée dimanche 27 septembre à Dakar par la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA), sous le thème « Agir pour la vie ».

La présidente de la LISCA, Dr Fatma Guenoune, a appelé les femmes à se faire dépister à partir du 1er octobre, du lundi au samedi. L’organisation s’est également engagée à accompagner les femmes chez lesquelles un cancer du sein est diagnostiqué.

Selon la LISCA, environ 2 220 nouveaux cas de cancer du sein sont recensés chaque année au Sénégal, pour plus de 1 300 décès.

À l’occasion du lancement de la campagne, la Première Dame Absa Faye a également annoncé l’aménagement d’un centre consacré au dépistage des cancers féminins à l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye. Porté par la Fondation Sénégal Solidaire en partenariat avec la LISCA, le centre devrait renforcer l’accès des femmes au dépistage. Absa Faye a exprimé le souhait de le voir livré au cours de l’année 2026.

Des consultations et examens gratuits en Tunisie

En Tunisie, le lancement de la campagne nationale Octobre Rose 2026 s’est traduit par une mobilisation à Tunis. Sur l’avenue Habib Bourguiba, des espaces de santé ont été installés afin de proposer aux femmes des consultations gratuites et des services de dépistage précoce.

L’initiative est organisée par l’Office national de la famille et de la population (ONFP), en partenariat avec plusieurs structures nationales et acteurs du secteur de la santé.

Selon La Presse de Tunisie, les équipes médicales assurent des examens cliniques avant d’orienter, lorsque cela est nécessaire, les femmes vers des examens d’imagerie médicale, notamment la mammographie.

La directrice des services médicaux de l’ONFP, Fatma Temimi, a indiqué que les données des précédentes campagnes montrent qu’en moyenne 300 femmes sur 1 000 ayant bénéficié d’un examen clinique sont orientées vers une mammographie. Environ 5 % des cas examinés seraient susceptibles de présenter un cancer du sein et nécessiteraient des examens complémentaires et une prise en charge médicale. La campagne doit se poursuivre jusqu’au 30 octobre.

En RDC, 912 000 femmes ciblées pour le cancer du col de l’utérus

En République démocratique du Congo, le ministère de la Santé a lancé une campagne de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus dans le cadre d’Octobre Rose.

Avec l’appui de la Banque mondiale et de Roche, le programme vise à proposer le dépistage du cancer du col de l’utérus à 912 000 femmes dans six provinces : Kinshasa, Kongo Central, Haut-Katanga, Équateur, Tshopo et Kwilu. Le programme doit se poursuivre jusqu’en 2028.

Parallèlement, à Kinshasa, 5 000 femmes pourront bénéficier gratuitement d’un dépistage du cancer du sein. Plusieurs établissements hospitaliers de la capitale participent à l’opération.

Selon les données de GLOBOCAN 2024 citées par les autorités congolaises, la RDC enregistre chaque année plus de 9 700 nouveaux cas de cancer du sein chez les femmes et plus de 11 200 cas de cancer du col de l’utérus.

Le dépistage précoce, un enjeu majeur

Le cancer du sein se caractérise par une prolifération anormale de cellules mammaires pouvant former des tumeurs et, en l’absence de traitement, se propager à d’autres parties de l’organisme.

Selon les estimations mondiales portant sur 2022, environ 2,3 millions de nouveaux cas de cancer du sein ont été diagnostiqués dans le monde et quelque 670 000 décès ont été attribués à la maladie. Chez les femmes, le cancer du sein était le cancer le plus fréquemment diagnostiqué dans 157 des 185 pays couverts par les données.

L’Organisation mondiale de la Santé insiste sur une stratégie reposant notamment sur la détection précoce, un diagnostic rapide et une prise en charge complète afin de réduire la mortalité liée à la maladie.

À travers les initiatives lancées au Sénégal, en Tunisie et en RDC, Octobre Rose 2026 remet ainsi au premier plan un même enjeu : rapprocher les femmes du dépistage afin de détecter la maladie plus tôt et d’améliorer leurs chances de prise en charge.