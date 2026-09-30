Sénégal: Sénégal/Maroc - Le TAS confirme l'audience du jeudi 8 octobre

Dakar — Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé mercredi que l'audience relative à l'appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF) se tiendra le jeudi 8 octobre, à Lausanne, en Suisse.

L'audience se fera à huis clos après consultation des parties, qui n'ont pas demandé que l'audience soit publique, indique le TAS.

Il ajoute qu'à l'issue de l'audience, la formation arbitrale entamera ses délibérations, mais la décision finale ne sera pas prononcée le jour même de l'audience.

Le 17 mars, deux mois après le sacre du Sénégal, le jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) avait décidé de retirer au Sénégal son titre au profit du Maroc.

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La juridiction internationale avait été saisie par la Fédération sénégalaise de football d'une demande d'annulation de la décision de la CAF déclarant le Maroc gagnant de la CAN 2026 après avoir considéré que l'équipe sénégalaise a perdu par forfait.

Sur le terrain, l'équipe nationale du Sénégal a battu (1-0) celle du Maroc, mais la CAF a donné match perdu (0-3) en défaveur des Lions du Sénégal, s'appuyant sur le fait que certains joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse pour protester contre une décision de l'arbitre attribuant un pénalty au Maroc dans les ultimes moments du temps règlementaire.