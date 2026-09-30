Afrique: Finale CAN 2025 - Le TAS annonce les juges de l'audience du 08 octobre, mais pas de verdict le jour-j

Le Tribunal arbitral du sport a fixé au jeudi 8 octobre l'audience sur l'appel de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Toutefois, aucune date n'est avancée pour la décision finale.

Le dossier de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 entre dans sa phase décisive sur le plan juridique. Dans une note opérationnelle adressée aux médias ce 30 septembre 2026, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annoncé que l'audience relative à l'appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF) aura lieu le jeudi 8 octobre 2026.

L'audience se tiendra en présentiel au siège du TAS, à Lausanne. Les médias n'y seront pas admis. Le Tribunal précise que la date a été fixée « après consultation des parties », et que celles-ci « n'ont pas demandé que l'audience soit publique ». Elle se déroulera donc « à huis clos, sans la présence des médias ».

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Les journalistes qui comptent couvrir l'événement depuis l'extérieur du siège du TAS ce jour-là sont invités à contacter le service de presse à l'adresse media@tas-cas.org, munis d'une carte de presse en cours de validité.

Une décision qui ne tombera pas le jour même

Les débats s'ouvriront à 9h30 et devraient s'achever dans l'après-midi. La Formation arbitrale entamera ensuite ses délibérations. Le TAS se garde toutefois de tout pronostic sur le calendrier : il indique qu'il « n'est pas en mesure d'indiquer quand une décision finale sera rendue », tout en précisant que celle-ci « ne sera pas prononcée le jour même de l'audience ».

Sur le plan de la représentation, des délégués de la FSF et de la FRMF feront le déplacement en Suisse. La CAF, elle, ne sera pas présente physiquement : elle sera « représentée par ses conseils », selon le communiqué.

Trois arbitres, dont un président français

La Formation arbitrale est composée de trois juristes de renom :

le professeur Gérald Simon (France), président ;

le professeur Luigi Fumagalli (Italie) ;

le professeur Ulrich Haas (Allemagne).

Les parties ont par ailleurs convenu que la procédure se déroulerait en français.

Le TAS ne détaille ni les demandes formulées par la FSF, ni les arguments des parties, ni l'enjeu précis du litige, et cette note se limite aux aspects pratiques de l'audience. L'institution indique que « toute annonce concernant cette affaire sera publiée sur le site Internet du TAS », ce qui en fait la source à surveiller jusqu'à la décision.