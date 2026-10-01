Afrique de l'Est: L'Éthiopie décide de fermer son ambassade à Asmara et déclare 10 diplomates érythréens « persona non grata »

Addis Ababa — L'Éthiopie a décidé de fermer son ambassade à Asmara, en Érythrée, et a déclaré persona non grata dix diplomates érythréens en poste à Addis-Abeba, leur ordonnant de quitter le pays dans les 48 heures.

Dans un communiqué publié aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que cette décision avait été prise en réponse aux actes d'hostilité et de belligérance, directs et indirects, de l'Érythrée à l'encontre de l'Éthiopie.

Il a ajouté que dix diplomates érythréens avaient été déclarés persona non grata pour leur implication dans des activités constituant une menace directe pour la sécurité nationale de l'Éthiopie, en violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

Les diplomates disposent de 48 heures pour quitter l'Éthiopie.

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Le ministère a exhorté le gouvernement érythréen à mettre fin aux actes contraires aux principes régissant les relations entre États souverains.

Malgré ces mesures, il a précisé que l'Éthiopie continuait d'accorder de l'importance à ses liens historiques, culturels et entre les peuples avec l'Érythrée et restait attachée à la coexistence pacifique, à la stabilité régionale et à l'intégration.

Le ministère a également réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie en faveur du règlement pacifique des différends et de la coopération avec les pays de la Corne de l'Afrique afin de promouvoir une paix durable, la sécurité et l'intégration régionale.