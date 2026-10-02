Congo-Kinshasa: 24 ONG alertent sur l'impact des activités minières dans le parc national de l'Upemba

Vingt-quatre organisations de la société civile et associations environnementales alertent sur la dégradation des écosystèmes du parc national de l'Upemba, situé à l'intersection des provinces du Haut-Katanga, du Lualaba et du Haut-Lomami.

Dans une correspondance adressée au président de la République et parvenue jeudi 1er octobre à Radio Okapi, ces organisations dénoncent l'expansion, selon elles, des activités d'exploration et d'exploitation minières à l'intérieur du parc et dans certaines zones périphériques.

La coalition affirme que plusieurs espèces emblématiques et endémiques sont aujourd'hui menacées par cette pression sur les écosystèmes. Elle cite notamment les zèbres, les éléphants de savane et les buffles.

Les organisations alertent également sur la biodiversité aviaire, notamment la grue caronculée et la grue couronnée, ainsi que sur les espèces aquatiques présentes dans le parc.

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Elles demandent l'envoi d'une mission d'enquête afin d'évaluer l'impact des activités minières sur l'environnement et la faune.

Des activités minières signalées dans plusieurs secteurs

Selon la coalition, le secteur de Bena Mulumbu, situé dans la zone intégrale du parc, fait face à une pression croissante liée aux activités minières. Les ONG évoquent notamment la présence d'engins lourds, d'infrastructures minières, de travailleurs locaux et expatriés ainsi que des opérations de prospection.

Elles signalent également une importante activité extractive dans le secteur de Kipafu, au sein du domaine de chasse de Lubudi-Sampwe, notamment aux environs de Kyubo. Des excavatrices et de nombreux creuseurs artisanaux y seraient présents, selon ces organisations.

Face à cette situation, la coalition appelle les autorités à prendre des mesures pour préserver l'intégrité du parc et protéger sa biodiversité.

Pour sa part, le chargé de communication du parc affirme que des mécanismes de protection sont déjà en place.

Il cite notamment le Plan d'aménagement et de gestion (PAG), élaboré avec l'appui des autorités compétentes, qui vise à renforcer la conservation et la gestion du parc.