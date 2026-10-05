Afrique Centrale: Les Présidents Félix Tshisekedi et Dénis Sassou Nguesso se sont rencontrés à Brazzaville

Ce samedi 03 octobre 2026, le Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué le déplacement de Brazzaville, en République du Congo, pour un entretien avec son homologue, le Président Denis Sassou Nguesso, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre leurs pays respectifs.

Parmi les sujets évoqués au cours de cette séance de travail figure notamment l'incident survenu à Makotipoko, localité de la République du Congo située non loin de celle de Yumbi, dans la province du Maï-ndombe, dans la partie Ouest de la République démocratique du Congo (RDC), entre les éléments des forces armées de la RDC et de la République du Congo.

Cette rencontre s'inscrit dans la continuité des consultations régulières entre Kinshasa et Brazzaville et témoigne de la volonté des Présidents Tshisekedi et Sassou de privilégier le dialogue et la concertation dans la recherche des solutions durables.

Au cours de leur entretien, les deux Chefs d'État ont réaffirmé l'importance de préserver les relations fraternelles et de bon voisinage qui unissent la République démocratique du Congo et la République du Congo.

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Répondant à une question de la presse brazzavilloise, le Président Tshisekedi a tenu à apaiser les esprits et à rappeler que le peuple Congo Brazzaville et celui de Kinshasa sont un même peuple.

« J'ai emmené dans ma suite les ministres de l'Intérieur et de la Défense pour qu'ils voient ensemble comment éviter à l'avenir éviter ce genre de dérapages. Nous sommes un même peuple, nous avons la même culture. Nous sommes appelés à vivre ensemble. », a déclaré le Chef de l'État.

Dans un deuxième temps, le Président Tshisekedi a annoncé sa volonté de rencontrer prochainement les victimes de cet incident et initier une procédure pour leur indemnisation.

Pour rappel, au lendemain de l'incident de Makotipoko la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et Francophonie, Thérèse Kayikwamba Wagner, avait engagé des échanges avec les autorités de la République du Congo autour de la situation et de la nécessité de préserver les relations entre les deux pays.

Dans le même ordre, le ministre de l'Intégration régionale, Floribert Anzuluni, porteur d'un message du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'était rendu à Brazzaville pour y rencontrer le Président Denis Sassou Nguesso.

À ce jour, Kinshasa et Brazzaville entretiennent des relations particulières, fondées notamment sur leur proximité géographique, leur histoire commune et les liens étroits entre leurs deux peuples. La République démocratique du Congo et la République du Congo entendent poursuivre leurs échanges dans cet esprit, afin de préserver la paix, la stabilité et la coopération entre les deux États.

Outre la situation de Matipoko, les deux Chefs d'État ont abordé la question sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC, appelant mutuellement au respect strict des Accords de Washington.