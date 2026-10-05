Afrique: Le président de la République se félicite des excellentes relations unissant l'Algérie, le Niger et le Tchad

4 Octobre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Conseil Des Ministres

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est félicité, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, des excellentes relations unissant l'Algérie, le Niger et le Tchad, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres.

Concernant un exposé sur le bilan de mise en oeuvre des conclusions des travaux des commissions mixtes et des accords bilatéraux conclus avec le Niger et le Tchad, le président de la République s'est félicité des "excellentes relations entre l'Algérie, le Niger et le Tchad, malgré les tentatives visant à perturber cette harmonie à tous les niveaux", lit-on dans le communiqué.

Dans ce cadre, le président de la République a ordonné "un suivi rigoureux de l'ensemble des projets dans les deux pays et la facilitation de toutes les procédures, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'éducation, de la santé et des télécommunications".

Il a, en outre, "instruit le Premier ministre de coordonner et de se concerter avec ses homologues au Niger et au Tchad afin de maintenir un rythme d'efficacité permettant de réaliser des avancées tangibles", ajoute le communiqué du Conseil des ministres.

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