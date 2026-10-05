Afrique: Verdict du TAS - « Le Sénégal a bien préparé son dossier », rassure Djireye Clotilde Coly

5 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Invitée de Radio France internationale ce 05 octobre 2026, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djireye Clotilde Coly, a évoqué le dossier du Sénégal dans le litige l'opposant au Maroc et à la Confédération africaine de football (CAF) concernant la finale de la CAN 2025.

Le dénouement approche. Après la victoire du Sénégal face au Maroc lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, la Confédération africaine de football (CAF) a décidé d'attribuer le trophée au Maroc après recours de la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Mais la Fédération sénégalaise de football (FSF) a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) afin de retrouver son dû. D'ailleurs, le procès aura lieu ce jeudi 08 octobre 2026, avec un verdict attendu dans les prochains jours.

Interrogée sur la procédure, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djireye Clotilde Coly, a été catégorique. « Le tribunal tranchera. Ce qui est sûr, c'est que le Sénégal a bien préparé son dossier », assure-t-elle.

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