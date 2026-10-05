Ethiopie: Le nouveau gouvernement prend forme alors que le pays entame aujourd'hui une nouvelle législature

Addis Ababa — L'Éthiopie s'apprête à entamer cet après-midi un nouveau cycle politique et institutionnel de cinq ans, avec la réunion de la Chambre des représentants du peuple nouvellement élue, qui marquera l'ouverture officielle de la nouvelle législature et lancera le processus constitutionnel de formation du gouvernement fédéral.

Cette transition fait suite à la septième élection générale du 1er juin, l'un des plus grands scrutins de l'histoire de l'Éthiopie, au cours duquel plus de 54 millions de citoyens ont voté, selon la Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE).

La Commission a confirmé la victoire décisive du Parti de la prospérité, au pouvoir.

Ces élections ont réuni 42 partis politiques et 10 438 candidats. Le Parti de la prospérité a obtenu la majorité parlementaire et, en vertu de l'article 56 de la Constitution, le mandat d'organiser et de diriger le gouvernement fédéral.

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Cependant, alors que les urnes cèdent la place à la gouvernance, l'importance de cette transition va au-delà de la simple formation d'un nouveau gouvernement.

Le nouveau gouvernement devra traduire ce mandat électoral en institutions, politiques et priorités nationales opérationnelles, tout en s'attaquant à certaines des questions politiques et sociales de longue date auxquelles l'Éthiopie est confrontée.

La mise en oeuvre des conclusions du Dialogue national éthiopien constitue un élément central de ce programme.

Le 3 octobre, la Commission du Dialogue national éthiopien a officiellement remis la liste consolidée de ses points de programme et de ses recommandations à la Chambre des représentants des peuples, au gouvernement fédéral et aux gouvernements régionaux. Le processus a abouti à un consensus sur huit axes thématiques avant de passer à l'harmonisation et à la consolidation des recommandations.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré avoir assisté et supervisé cette remise officielle, qu'il a qualifiée d'étape importante dans le processus de dialogue national du pays.

Cette remise marque un tournant significatif, passant d'une délibération à l'échelle nationale à un examen institutionnel et à la mise en oeuvre des recommandations issues d'un processus qui a réuni des participants issus de divers secteurs de la société éthiopienne.

Pour sa part, le commissaire en chef, le professeur Mesfin Araya, a déclaré que ce dialogue avait démontré que les Éthiopiens étaient capables d'engager un dialogue civilisé, de surmonter leurs divergences et de parvenir à un consensus autour de préoccupations nationales communes. Il a souligné que la mise en oeuvre constituait désormais la prochaine étape cruciale.

Les recommandations parviennent donc au nouveau gouvernement à un moment décisif, lui confiant, outre les responsabilités liées à la gouvernance, la tâche de traduire les résultats du dialogue national en politiques concrètes et en actions institutionnelles.

Parallèlement, l'architecture institutionnelle du nouveau gouvernement prend forme.

Le Conseil des ministres a approuvé un projet de décret définissant l'organisation, les pouvoirs et les attributions des organes exécutifs fédéraux et l'a transmis au Parlement pour examen.

Ce projet de loi devrait établir le cadre institutionnel du nouveau mandat administratif, tandis que la formation du gouvernement se déroulera conformément à la procédure constitutionnelle, le Premier ministre devant soumettre les candidats aux postes ministériels à l'approbation de la Chambre des représentants du peuple.

Plusieurs nominations à des postes institutionnels de haut niveau ont déjà laissé entrevoir les changements qui accompagnent cette transition.

L'ancien ministre de l'Irrigation et des Plaines, Abraham Belay, a été nommé commissaire de la Commission éthiopienne de l'énergie nucléaire le 14 septembre, tandis que l'ancienne ministre de l'Urbanisme et des Infrastructures, Chaltu Sani, a été nommée directrice générale de la Société fédérale du logement le 28 septembre.

L'ouverture du nouveau Parlement marque donc bien plus que le début d'une nouvelle législature.

C'est le moment où le processus électoral éthiopien entre dans une nouvelle phase de gouvernance exécutive, réunissant un nouveau mandat parlementaire, un nouveau cadre institutionnel et les recommandations d'un dialogue national visant à résoudre certaines des divergences les plus tenaces du pays.

La tâche immédiate du nouveau gouvernement sera de transformer ces processus parallèles -- élections, mise en place des institutions et dialogue national -- en une gouvernance efficace, en mesures concrètes et en résultats nationaux tangibles.