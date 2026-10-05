Sénégal: Inondations - Trois ministres mobilisés aux côtés des populations

5 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)

Après les fortes pluies qui ont provoqué d'importantes inondations à Dakar, dans sa banlieue et dans plusieurs localités du pays, trois ministres se rendront ce lundi après-midi sur le terrain pour constater la situation et apporter des réponses aux populations affectées.

À partir de 13 heures, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Gaye, ainsi que la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, effectueront une visite dans plusieurs zones touchées, notamment à la Zone de captage. Ils iront à la rencontre des populations sinistrées et évalueront l'ampleur des dégâts. Depuis deux jours, plusieurs quartiers de Dakar et de sa région, ainsi que d'autres localités du Sénégal, sont confrontés à d'importantes inondations. Dans une communication publiée dans la nuit de dimanche à lundi, le ministère de l'Intérieur a notamment fait état de pertes en vies humaines.

Urgence

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Face à l'urgence, le Premier ministre a présidé ce lundi matin une réunion consacrée à la situation. Cette rencontre a permis d'arrêter des mesures destinées à renforcer l'assistance aux populations affectées et à faire face aux conséquences des fortes pluies. Le déplacement des trois ministres s'inscrit dans ce contexte et répond aux instructions des autorités. Il doit permettre de recueillir les préoccupations des populations, d'évaluer les dégâts et de coordonner les interventions des différents services de l'État.

À l'issue de la visite, un point de presse est prévu pour présenter les principales mesures arrêtées par le gouvernement en faveur des populations touchées.

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